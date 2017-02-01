Свой очередной матч в регулярном чемпионата России волейболисты казанского «Зенита» проводили в Кемерово против «Кузбасса», и неожиданно встретили яростное сопротивление со стороны хозяев. Особенно насолил казанцам игрок «Зенита» Полетаев, ныне находящийся в «Кузбассе» в аренде.

Пока волжане раскачивались, кемеровчане уже вели 2-0 по партиям (25:22, 25:20). Лишь в третьей партии казанцы проснулись и вырвали сначала ее, а затем и следующую – 2:2 (21:25, 20:25).

В оверайме на подаче Леона казанцы повели 8:1, но хозяева невероятным рывком счет сравняли – 14:14. И все же концовка матча осталась за «Зенитом» - 16:14 и 3:2. Такой вот непростой удалась 22-я победа подряд.