В своем первом контрольном матче на втором испанском сборе футболисты казанского «Рубина» встречались в местечке Коина с хорватским клубом «Осиек» и уступил – 1:2.

Казанцы первыми могли забить, но на 8-й минуте Жонатас, выйдя с голкипером один на один, пробил мимо ворот. А на 35-й минуте Перишич наказал Рыжикова за неосмотрительный выход из ворот – 1:0.

Правда, Жонатас в конце первого тайма хитро пробил со штрафного под выпрыгнувшей «стенкой» - 1:1.

Увы, во втором тайме казанские защитники позволили Гргичу в упор «расстрелять» Рыжикова – 2:1 в пользу «Осиека».