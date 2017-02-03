Оборот малых предприятий столицы РТ в 2016 году составил 324,7 млрд рублей.

По итогам 2016 года предприятия малого и среднего бизнеса пополнили бюджет Казани на 1,9 млрд рублей – это 18,5 процента от суммарных налогов и 14,3 процента в общей сумме доходов. Эти данные озвучил председатель Комитета экономического развития города Артур Валиахметов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В 2016 году в Казани зарегистрирован 63 тыс. 741 объект частного малого и среднего предпринимательства, это на 5743 субъекта больше, чем в 2015 году.