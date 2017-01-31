Во время паузы в чемпионате России по хоккею с мячом, связанной с проведением чемпионата мира, казанские динам

Динамовцы на стадионе «Ракета» провели контрольный матч с ульяновской «Волгой». После первого тайма, проигранного со счетом 0:3, во втором тайме хозяева сократили разрыв до минимума, но все же уступили – 4:5. У динамовцев дублями отметились Волгужев и Бочкарев.

Матч чемпионата России динамовцы проведут на своем льду 9 февраля, в 19.00 против «Байкала-Энергии» из Иркутска. А вот следующий домашний матч по просьбе соперников – хабаровского «СКА-Нефтяника» - перенесен с 12 февраля на 11-е (13.00).