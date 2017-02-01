Еще одно предприятие Татарстана погасило задолженность по заработной плате после вмешательства Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.
Так, 14 работников предприятия ООО «Фрегат» Лаишевского района РТ, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг, получили в общей сложности 353 тыс.рублей.
Следует отметить, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжит работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда, отмечает пресс-служба ведомства.
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