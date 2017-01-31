Это на 665 млн. рублей больше чем в 2015 году.

В минувшем году оборот объектов общественного питания в Казани составил почти 20 млрд рублей, сообщается на сайте мэрии Казани. В 2016 году жители Казани больше предпочитали простые блюда. Что касается среднего сегмента, то на данный момент он переходит к стейкам и бургерам. Набирают популярность такие виды заведений, как лаунж-кафе, гастробары, ресто-бары, брассерии, стрит-фуд, кафе-пекарни и кулинарии.

Стоит отметить, что и национальная кухня не отстает. Она все еще популярна в столице РТ.