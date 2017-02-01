В результате аварии погибла 41-летняя женщина.

Трагедия произошла сегодня на дороге Казань – Малмыж около железнодорожной станции Бирюли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. ДТП между большегрузом и легковым автомобилем закончилось смертью 41-летней женщины-водителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной части №113 Федеральной противопожарной службы по РТ обнаружили то, что осталось от отечественного легкового автомобиля. Сотрудники МЧС вызволили тело погибшей из искореженного транспортного средства.