По версии следствия, несчастный случай произошел по вине прораба, который не обеспечил надлежащую организацию строительных работ.
Инцидент произошел 24 октября 2016 года. Машинист забивал сваи на спецмашине. Произошло обрушение грунта, в результате чего сваебойная машина опрокинулась в траншею. Машиниста придавило, он погиб от полученных травм. Следствие считает, что несчастный случай произошел по вине прораба, так как он не обеспечил надлежащую организацию строительных работ. Свою вину он не признал, уголовное дело направлено в Приволжский райсуд Казани.
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