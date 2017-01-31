После поражения в Нижнекамске от «Нефтехимика» с неприличным счетом хоккеисты казанского «Ак Барса» отправились в Тольятти, где их ждала отдохнувшая «Лада».

Уже через полторы минуты после начала встречи казанцы проигрывали – 0:2. К концу периода гости пропустили и еще одну шайбу. В итоге «Ак Барс» так и не забил, и вот хозяева в третьем периоде поставили в матче жирную точку – 4:0.

Казанцам до конца регулярного чемпионата осталось сыграть три матча, но следующая игра пройдет лишь 14 февраля – сборная России сейчас выступит на «Шведских играх».