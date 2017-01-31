В шведском Сандвикене в первом же матче четвертьфиналов грянула сенсация – сборная Норвегии, проигрывая по ходу матча с Казахстаном в первом тайме 0:4, сумела по итогам 90 минут встречи сравнять счет (4:4), а в дополнительное время вырвала победу – 5:4. Во втором четвертьфинале финны разгромили сборную США – 15:1.

В третьем четвертьфинале шведы играли так, как будто бы от этого матча зависела их национальная безопасность – сборная Германии получила мощную оплеуху – 6:34 (2:17). Сборная России в матче против Белоруссии дала нескольким своим игрокам отдохнуть, но все равно уверенно победила – 17:0.

Теперь в субботу в полуфинале сборная Швеции сыграет с Норвегией, а россияне померятся силами с финнами. А Евгений Иванушкин, забив в этой встрече шесть мячей, подобрался к рекорду по забитым мячам на чемпионатах мира Сергея Обухова (154 гола) на расстояние одного точного удара.