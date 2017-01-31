ФК «Рубин» официально сообщил, что на втором испанском сборе команда проведет четыре контрольных матча. 4 февраля в 12. 00 (мск) в городке Коин казанцы сыграют с хорватским «Осиеком».

5 февраля в 13.00 (мск) запланирован матч с японским клубом «Сенан Бельмаре» (место проведения пока не определено).13 февраля в 14.00 (мск) в Марблье пройдет игра с московским «Спартаком».

И 14 февраля, в заключительный день сбора в 13.00 (мск) в городке Ла Кала пройдет с китайским клубом «China Fortune».