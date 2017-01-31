Во время проведения регионального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы», который проходит в Казани с 1 по 3 февраля, выставочный центр «Казанская ярмарка» стал эпицентром соревнований. Наш корреспондент посетил одну из главных площадок чемпионата и понаблюдал за рабочим процессом молодых профессионалов.

Здесь, в одном из павильонов «Казанской ярмарки», соревнуются начинающие специалисты по компетенциям «Ювелирное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Поварское дело» и другим.

Меня как представительницу прекрасной половины человечества привлекла компетенция «Технология моды». Наблюдаю, как 8 молодых специалистов умело орудуют ножницами, строчат на швейных машинках, с легкостью вдевают нитку в иголку...

Перед участниками чемпионата стоит непростая задача - сшить комплект одежды: платье и жакет. Модель жакета разрабатывается молодыми специалистами самостоятельно.

Среди начинающих портных выкройкой будущего комплекта одежды занимается единственный юноша - студент ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» Рамзил Камалиев.

- Это мое первое участие в чемпионате WorldSkills. Но я уверен в своих силах, а это самое главное. Сегодня мне предстоит непростое задание - моделирование жакета, но думаю, у меня хватит сил и терпения, - рассказывает Рамзил. - Родители недовольны моим выбором специальности, говорят, шить одежду - это женское дело, однако я хочу доказать всем, что мужчины могут стать хорошими специалистами в этой профессии.

Оценивают работу ребят 7 экспертов, среди них представители предприятий и преподаватели учебных заведений республики.

- От работодателей в колледж часто поступают заявки, что нужны специалисты в области пошива одежды. А те ребята, которые участвуют в чемпионате WorldSkills, могут считаться профессионалами, и рабочие места им обеспечены, - говорит эксперт, преподаватель ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» Елена Хакеева.

Рядом с мастерами пошива одежды 6 создателей красоты соревнуются в компетенции «Парикмахерское дело». Креативная женская стрижка с авангардной укладкой, мужская стрижка, вечерняя прическа - это лишь малый перечень того, что нужно сделать начинающим парикмахерам.

- Все задания достаточно сложные, у каждого есть свои нюансы, но ребята хорошо подготовлены, перед началом чемпионата была проделана большая совместная плодотворная работа преподавателей и студентов, - комментирует процесс эксперт, мастер производственного обучения высшей квалификационной категории ГАПОУ «Профессиональный колледж №41» Елена Квасова.

Среди участников есть уже опытный мастер парикмахерского дела - студент ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринимательства», двукратный чемпион Поволжья по парикмахерскому искусству в номинации «Прически «день - вечер» Адель Хакимов.

- Моя профессия творческая. Чтобы фонтанировать идеями, мне нужно вдохновение, которое я черпаю из красивой музыки. Самое сложное для меня испытание позади - техника окрашивания международного уровня. Я уверен в своих силах и жду только победы, - говорит Адель.

Мимо площадки, где соревнуются участники чемпионата по компетенции «Кондитерское дело», невозможно пройти, не посмотрев, как создаются кулинарные шедевры. Выставочные столы украшают аппетитные шоколадные конфеты, фигурки из изомальта, где с ювелирной точностью вылеплены мельчайшие детали композиций.

Семь студентов республиканских учебных заведений мастерят кондитерские изделия. Работа на площадке кипит: кто-то взбивает яйца, кто-то раскатывает тесто. Конкурсантам необходимо за 8 часов приготовить торт антреме, в основе которого мусс, а также изготовить фигурки из марципана. Отвлекать ребят от работы мы не стали: у них и так мало времени для выполнения сложных заданий.

Осматриваем площадку чемпионата дальше… Во втором выставочном павильоне проходят соревнования по настоящим мужским компетенциям - «Электроника», «Сварочные технологии», «Обработка листового металла», «Кузовной ремонт» и многим другим.

В помещении стоит оглушительный шум от рабочих инструментов, чувствуется запах сварки. Молодые люди сосредоточены на рабочем процессе - соединяют различные провода, орудуют плоскогубцами и отвертками, разбирают и собирают различные детали машин.

Главный эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» из Московской области Дмитрий Ефимов поделился своими впечатлениями о подготовке студентов по своей компетенции.

- Ребята неплохо обращаются с техникой, однако им еще не хватает практических навыков. Для работы с автомобилями необходимо знать, где какие детали находятся, эти знания приходят с опытом. Думаю, у студентов все еще впереди, - говорит Ефимов. - WorldSkills - это отличная возможность проявить себя в своей специальности и показать весь багаж знаний, которыми ты обладаешь.