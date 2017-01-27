Как-то совсем незаслуженно забыли мы про такое вкусное блюдо, как вареники. А ведь оно универсальное, со множеством начинок. Можно приготовить про запас и хранить в морозилке. Потом только доставай и вари, ставь на стол мисочку густой сметаны и наслаждайся! Сегодня предлагаем вам на выбор три вида начинок.

Тесто для вареников

Ингредиенты: яйцо - 1 шт., молоко - стакан, вода - 0,5 стакана, соль по вкусу, мука - примерно 3 стакана.

В глубокой миске смешать все сухие продукты, затем вбить яйцо, слегка смешать и после добавлять теплую водно-молочную смесь. Тесто должно получиться одновременно мягкое и упругое. Готовое тесто прикрыть полотенцем и убрать в сторону, пока готовится начинка.

Начинка сырно-творожная

Ингредиенты: сыр адыгейский - 200 г, творог зернистый 9% - 300 г, яйцо куриное отварное - 3 шт. и сырое - 1 шт., соль, перец чили по вкусу, чеснок - 2 дольки.

Сыр и очищенные от скорлупы вареные яйца натереть на крупной терке. В эту смесь добавить творог, сырое яйцо, соль, перец и измельченный чеснок.

Начинка картофельно-мясная

Ингредиенты: отварная куриная грудка - 1 шт., картофельное пюре - 300 г, лук репчатый - 2 шт., растительное масло - 50 г, соль, перец по вкусу.

Куриную грудку измельчить и смешать с картофельным пюре. Лук почистить, измельчить и добавить в эту смесь. При необходимости посолить, поперчить. Вареники с такой начинкой рекомендуем полить луково-томатной поджаркой - будет очень вкусно.

Яблочная начинка

Ингредиенты: яблоко зеленое - 2 шт., густая сладкая манная каша - 200 г.

Яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке и смешать с манной кашей.

Вареники с предложенными начинками лепятся традиционно. Варятся в подсоленной воде 10 минут после закипания. Подаются на стол горячими со сметаной, растопленным сливочным маслом, можно с медом.

Приятного аппетита!