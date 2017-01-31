Росреестр начал прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Экстерриториальный принцип - это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости.



Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». С начала вступления в силу нового закона технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу успешно испытана Росреестром в пяти субъектах Российской Федерации.

Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Есть такие офисы и в Татарстане. В Казани за оказанием данной услуги заявители могут обратиться в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» (ул. Кулагина, 1). В районах республики - в территориальные отделы Управления Росреестра по Республике Татарстан, расположенные в городах Альметьевск (ул. Герцена, 86) и Нижнекамск (ул. Школьный бульвар, 2а). Перечень офисов, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра.

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. В этом случае государственный регистратор также обязан провести проверку представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом «О государственной регистрации» оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также их соответствия требованиям закона.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов. Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа Росреестра, сообщает пресс-служба Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.