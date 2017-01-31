О проблемах обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, санаторными путевками, о том, как снижать уровень травматизма на производстве, и о других актуальных вопросах шла речь на расширенном заседании коллегии координационного совета регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ.



В работе коллегии приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков, заместитель председателя Фонда соцстрахования РФ Алексей Руденко, представители министерств и ведомств республики.

О технических средствах реабилитации

С 1 января 2016 года региональное отделение приняло от Минтруда РТ полномочия по обеспечению инвалидов Татарстана техническими средствами реабилитации (ТСР) и санаторно-курортным лечением. В своем докладе управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин подчеркнул, что за минувший год была проведена огромная работа по принятию документов и формированию базы данных инвалидов. На обеспечение техническими средствами реабилитации в 2016 году было принято 109 тыс. заявок. Из них 35 тыс. заявок - те, что не были обеспечены в прошлые периоды.

По итогам 2016 года на выделенные 900 млн рублей техническими средствами реабилитации и протезами была обеспечена 31 тыс. инвалидов. Потребность на 2016 год составляет 1,1 млрд рублей. Часть средств, выделенных на 2017 год, в первую очередь пойдет на закрытие необеспеченных ранее заявок. Учитывая это, потребность на 2017 год составляет 1,2 млрд рублей.

О санаторном лечении

По обеспечению санаторным лечением от Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ региональным отделением ФСС РФ принята очередь в количестве 43 тыс. человек. Это нереализованные заявки с 2009 года. В числе очередников - более 3 тыс. детей-инвалидов. В течение 2016 года поступило дополнительно еще 10 тыс. заявок. На выделенные из федерального бюджета 135 млн рублей приобретены путевки в санатории Татарстана для 8 тыс. граждан, в том числе путевки получили 770 детей-инвалидов.

- Переходный период и весь год оказался непростым. Поступало много обращений со стороны населения. Сказался и негатив по необеспеченным в прошлых периодах заявкам. На сегодня большое количество граждан, которые не отказались от набора социальных услуг, ожидают путевки в южном направлении. Но, к сожалению, южные санатории отказываются от предоставления путевок по низкой стоимости койко-места, утвержденной Минфином России, - отметил Рамиль Гайзатуллин.

По словам премьер-министра РТ, одной из главных проблем фонда является дефицит бюджета. Ильдар Халиков отметил, по сравнению с 2015 годом в Татарстане показатель обеспеченности собственными средствами для выплат социальных пособий снизился почти на четверть. В среднем по России он составляет 10%.

О недоимках

Еще одна большая проблема - неуплата предприятиями и организациями страховых взносов. По итогам 2016 года недоимка по двум видам страхования составила 387,7 млн рублей. Главные причины недоимки - финансовая нестабильность, банкротство предприятий и отмена зачетного механизма при уплате взносов. В результате принятых комплексных разъяснительных и организационных мер по сокращению долга за 2016 год в бюджет фонда поступило около 255 млн рублей.

- Фонд должен более активно и более жестко работать с неплательщиками страховых взносов. Для этого у нас достаточно правовых механизмов, - подчеркнул премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

Об охране труда

Охрана труда - важнейшая сфера деятельности Фонда социального страхования. В прошлом году расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили около 1,7 млрд рублей - это ежемесячные и единовременные выплаты, оплата протезов, технических средств реабилитации, автомобилей, санаторно-курортного лечения, выплата страхового обеспечения родственникам погибших на производстве, а также профилактика травматизма на производстве. Профилактике травматизма и профзаболеваний уделяется особое внимание. В результате в 2016 году количество летальных исходов от травм, полученных на производстве, сократилось почти на 25%.

Более того, уже полтора года региональное отделение ФСС реализует пилотный проект по комплексной реабилитации пострадавших на производстве. Цель проекта - полное или частичное восстановление способностей пострадавшего к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Этот социальный проект ФСС РФ по РТ осуществляет совместно с Министерством здравоохранения РТ, Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ, медико-социальной экспертизой и Федерацией профсоюзов. Общие усилия дают положительный результат.