В Казани в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» состоялась встреча депутата Госдумы РФ от Татарстана Александра Сидякина с дольщиками, которые ждут свои квартиры в недостроенных домах ГК «Фон», ООО «Фирма «Свей», ООО «Маг-Строй».



Участие во встрече приняли также заместитель министра строительства и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, депутат Госсовета РТ Татьяна Воропаева, начальник отдела по мониторингу строительных фирм и учета объектов долевого строительства УЖП Казани Айрат Ахметханов, начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Рустем Казаков.

Ранее (23 января) в ходе совещания, посвященного проблемам обманутых дольщиков Казани и Набережных Челнов, Президент РТ Рустам Минниханов поручил разобраться с существующей проблемой в конкретные сроки.

Каждый проблемный строительный объект рассматривался отдельно совместно с представителями инициативных групп дольщиков. Вопрос «Кто виноват?» уже не поднимался, актуальным теперь является вопрос «Что делать?» А точнее - когда же дома будут достроены и дольщики смогут заселиться в долгожданное жилье? Понять людей несложно: многие ждут окончания строительства годами и даже десятилетиями.

К категории проблемных относится дом на 309 квартир, расположившийся на пересечении улицы Чистопольской и проспекта Амирхана. Строительство началось 10 лет назад, а завершить его планируется к 1 декабря текущего года. Впрочем, сами дольщики к этим обещаниям относятся скептически - по их словам, в последние месяцы на стройплощадке не проводилось никаких работ.

Впрочем, в ситуации с другим строительным объектом - жилым домом на улице Адоратского - ясности оказалось еще меньше. Строительство застопорилось еще на этапе проведения экспертизы. Бывший застройщик продал квартиры в будущем доме исходя из расчета, что в нем будет 18 этажей, тогда как по проекту планировалось строительство 9-этажного дома. Теперь специалисты должны решить, есть ли возможность изменить проект и возвести на существующем фундаменте 18-этажное здание. Этот дом никак не может найти инвестора, который бы завершил строительство. Александр Сидякин отметил, что до того, как удастся решить ряд вопросов, желающих просто не найдется, - слишком уж проблемный объект.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин планирует проводить встречи с дольщиками на регулярной основе.