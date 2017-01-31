В ходе очередной пресс-конференции, посвященной ситуации с Татфондбанком, министр экономики РТ Артем Здунов сообщил, что Агентство по страхованию вкладов выплатило более 54,3 млрд рублей. Из них 42,3 млрд рублей пошло на удовлетворение требований 132 тыс. вкладчиков Татфондбанка, что составило 91,3% страховой ответственности АСВ по данному банку. Еще 12 млрд рублей было выплачено 25 тысячам бывших вкладчиков Интехбанка - 94,1% от суммы страховой ответственности.



Также продолжаются выплаты страховых возмещений вкладчикам ярославского «Булгар банка»: 619 татарстанцев получили 501 млн рублей. Напомним, у банка отозвали лицензию 16 января, выплаты вкладчикам начались 30 января. Общая сумма страховой ответственности по «Булгар банку» составила 1,27 млрд рублей.

Определенные сложности возникли у ряда граждан, оплачивавших услуги ЖКХ через счета Татфондбанка и Интехбанка. Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, на 608 лицевых счетах оказались заморожены 2,8 млн рублей, вследствие чего платежи не прошли. Теперь гражданам приходят квитанции с просьбой повторной оплаты, что вызывает очевидное недовольство. В ряде случаев со стороны граждан поступали жалобы, что управляющие компании угрожают им отключением от коммуникаций. Алексей Фролов сообщил, что пострадавшим в этой ситуации гражданам следует не дожидаться разморозки счетов, а оплатить квитанции в ближайшее время, дабы не создавать конфликтных ситуаций с управляющими компаниями. Впрочем, в своем выступлении он добавил, что санкции в виде отключений от коммуникаций незаконны, следовательно, УК не имеют права идти на подобные меры.

Также на этой неделе начнутся встречи консультативной группы, утвержденной Кабмином РТ для оказания правовой помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка, с вкладчиками, на чьих счетах находилось более 1,4 млн рублей. Об этом сообщила руководитель этой группы - министр юстиции РТ Лариса Глухова.