Прошла традиционная февральская индексация пенсий россиян. В этом году с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров Татарстана увеличились на 5,4%. Именно 5,4% составил уровень инфляции в 2016 году согласно данным Росстата.

Индексация пенсий проходит каждый год, но все равно у людей возникают вопросы. Этой актуальной теме была посвящена онлайн-конференция с начальником отдела организации, назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Светланой Гайдук, которая состоялась в ИА «Татар-информ».

- К нам часто обращаются с вопросом, почему не индексируется пенсия работающим пенсионерам. Мы поняли, что эта тема требует подробного разъяснения, - рассказала Светлана Николаевна. - Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации только через три месяца после завершения трудовой деятельности. Этот порядок определен законодательством.

Схема такова. Если, например, пенсионер уволился в январе 2017 года, в феврале нам предоставляются индивидуальные сведения работодателем, в марте мы осуществляем разноску этих сведений на лицевые счета каждого пенсионера. В апреле мы выносим решение о выплате пенсии с учетом индекса, и в итоге с 1 мая 2017 года пенсионер будет получать выплату с учетом индексации. То есть три месяца он получает пенсию без индексации.

Если пенсионер прекращает трудовую деятельность, никакие трудовые книжки с записями об увольнении, справки в Пенсионный фонд приносить не нужно. Мы работаем со сведениями, которые предоставляют работодатели в органы Пенсионного фонда.

Очередное повышение пенсий планируется весной. С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. На сколько пенсии подрастут, пока неизвестно. Уровень их повышения будет определен с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за минувший год. А в августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.