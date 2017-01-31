По мнению заведующей кафедрой управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В.Плеханова Ольги Забелиной, в затронутом главой минтруда вопросе о темпах сокращения реального размера пенсий в России можно выделить два аспекта.

Первый - статистический. Снижение показателя реального размера пенсий в краткосрочной перспективе, к сожалению, неизбежно. Проводимая индексация не касается работающих пенсионеров, доля которых в нашей стране постоянно возрастает. Замороженные пенсии отражаются на среднем показателе, который, естественно, начинает отставать от уровня инфляции.

Министр труда Максим Топилин сказал, что в России примерно на 30 млн неработающих пенсионеров приходится около 10 млн работающих. Ольга Забелина приводит официальные данные ПФР, размещенные на сайте Росстата. В 2016 году из 42,7 млн пенсионеров работающих было уже 15,26 млн человек. С 2010 по 2016 год доля этой категории увеличилась с 29,95% до 35,71%.

Второй аспект - снижение уровня жизни лиц пенсионного возраста. Что касается работающих пенсионеров, то у них ввиду получения ими доходов из двух источников - от Пенсионного фонда и от работодателя - такого снижения обычно не наблюдается. Хотя надо понимать, что в сегодняшних сложных экономических условиях для многих наших сограждан сохранение занятости за чертой пенсионного возраста зачастую является вынужденной мерой, позволяющей, как говорится, свести концы с концами. 

Наиболее многочисленной является категория пенсионеров, живущих только на пенсию. В основном это лица старших возрастных групп. Они вряд ли согласятся с Росстатом в оценке уровня реальной инфляции в 5,4% в 2016 году. Личная инфляция пенсионера не позволяет ему существенно оторваться от черты бедности. Его потребительская корзина значительно отличается от среднестатистической по составу и структуре, в ней преобладают расходы на услуги ЖКХ, продукты питания, лекарства, корма для животных и др. 

К сожалению, и данные официальной статистики показывают в последние годы негативную динамику соотношения средней трудовой пенсии и прожиточного минимума пенсионера, передает rea.ru.