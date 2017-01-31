По прогнозу, реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации, заявил недавно глава Минтруда России Максим Топилин.

По мнению заведующей кафедрой управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В.Плеханова Ольги Забелиной, в затронутом главой минтруда вопросе о темпах сокращения реального размера пенсий в России можно выделить два аспекта.

Первый - статистический. Снижение показателя реального размера пенсий в краткосрочной перспективе, к сожалению, неизбежно. Проводимая индексация не касается работающих пенсионеров, доля которых в нашей стране постоянно возрастает. Замороженные пенсии отражаются на среднем показателе, который, естественно, начинает отставать от уровня инфляции.

Министр труда Максим Топилин сказал, что в России примерно на 30 млн неработающих пенсионеров приходится около 10 млн работающих. Ольга Забелина приводит официальные данные ПФР, размещенные на сайте Росстата. В 2016 году из 42,7 млн пенсионеров работающих было уже 15,26 млн человек. С 2010 по 2016 год доля этой категории увеличилась с 29,95% до 35,71%.

Второй аспект - снижение уровня жизни лиц пенсионного возраста. Что касается работающих пенсионеров, то у них ввиду получения ими доходов из двух источников - от Пенсионного фонда и от работодателя - такого снижения обычно не наблюдается. Хотя надо понимать, что в сегодняшних сложных экономических условиях для многих наших сограждан сохранение занятости за чертой пенсионного возраста зачастую является вынужденной мерой, позволяющей, как говорится, свести концы с концами.

Наиболее многочисленной является категория пенсионеров, живущих только на пенсию. В основном это лица старших возрастных групп. Они вряд ли согласятся с Росстатом в оценке уровня реальной инфляции в 5,4% в 2016 году. Личная инфляция пенсионера не позволяет ему существенно оторваться от черты бедности. Его потребительская корзина значительно отличается от среднестатистической по составу и структуре, в ней преобладают расходы на услуги ЖКХ, продукты питания, лекарства, корма для животных и др.

К сожалению, и данные официальной статистики показывают в последние годы негативную динамику соотношения средней трудовой пенсии и прожиточного минимума пенсионера, передает rea.ru.