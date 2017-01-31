Оперативную консультацию по пенсионным вопросам можно получить в контакт-центре Отделения ПФР по РТ.



Действовать контакт-центр Отделения ПФР по Республике Татарстан с многоканальным номером +7 (843) 279-27-27 и обратной связью начал с сентября 2016 года. Это пилотный проект, созданный с целью централизации обращений по всей Казани и повышения эффективности телефонного обслуживания граждан. За время работы контакт-центра его операторами было принято почти 15 тысяч звонков от татарстанцев.

- Даже если звонок был произведен в нерабочее время или абонент не дождался соединения, оператор произведет ему обратный звонок и ответит на все вопросы, - отметил управляющий Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

В 2017 году Отделение Пенсионного фонда по Татарстану расширило работу контакт-центра и подключилось к мессенджеру Telegram. Для того чтобы задать вопрос специалисту, гражданину необходимо скачать программу Telegram и отправить запрос на номер +7 (927) 419-27-27. Ответ на вопрос специалистом контакт-центра будет произведен в кратчайшие сроки.

Благодаря проекту татарстанцы могут оперативно и не выходя из дома получить разъяснения по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда РФ, а также индивидуальную консультацию по пенсионному обеспечению. Об этом проинформировали специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани.