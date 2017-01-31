В прошлом году на республиканском уровне были приняты более 9 тысяч решений по тарифам, около 121 тысячи показателей региональных стандартов оплаты жилищно-коммунальных услуг, в более чем 900 муниципальных образованиях Татарстана были установлены предельные индексы изменения вносимой жителями платы за коммунальные услуги.



В 2016 году Госкомитет РТ по тарифам снизил затраты регулируемым организациям при принятии тарифных решений на 18 млрд рублей. Именно эту сумму можно считать общим экономическим эффектом от государственного регулирования тарифов. Госкомитетом учитывались только экономически обоснованные затраты организаций сбыта, что в конечном итоге при установлении тарифов позволило уменьшить себестоимость продукта. Об этом сообщил на итоговой коллегии

Государственного комитета РТ по тарифам глава ведомства Марат Зарипов.

Тарифы на коммунальные услуги в 2017 году в сумме вырастут не более чем на 4,2 процента. Подорожание произойдет в июле. Так, за электричество нужно будет платить на 3,8 процента больше, за кубометр газа - на 3,9 процента, за тепло - на 3 процента, за воду - на 3,5 процента больше. Это гораздо ниже, чем в ряде других регионов страны. Средний показатель роста тарифов в Москве - 7 процентов, в Санкт-Петербурге - 6 процентов, а в соседнем Башкортостане - 5,8 процента.

После всех изменений тариф на электроэнергию для населения с 1 июля составит 3,56 руб./кВтч, на тепловую энергию - 1788,33 руб./Гкал, на водоснабжение - 23,7 руб./куб. м, на водоотведение - 17,36 руб./куб. м. При этом для жителей городских домов, оборудованных электроплитами или электроотопительными установками, а также проживающим в сельских поселениях гражданам тарифы на электроэнергию установлены с максимально возможным понижающим коэффициентом 0,7.

Между тем сбытовые надбавки на тепло и свет на российском уровне планируется рассчитывать по новым методикам: «Эталонный сбыт» для электричества и «Альтернативная котельная» для тепла. Обе методики, как сказал Зарипов, заставляют задуматься. Так, по его словам, «Альтернативная котельная» может увеличить цены на тепло до 155 процентов. «Эталонный сбыт» также предлагает более высокие надбавки, что приведет к росту стоимости электроэнергии.

- Татарстан сам должен решить, вводить эти системы или нет. Мы укладываемся в тарифы, которые обозначены в привязке к предельному уровню инфляции. Нельзя принимать такие решения без участия регионов, - отметил Марат Зарипов.

Среди проблем - старые коммунальные сети. В Татарстане мало программ, в рамках которых проводилось бы их обновление. Фактически работа в этом направлении, как заявил премьер-министр РТ Ильдар Халиков, выполняется на 30 процентов. Причина проста - в бюджете нет денег.

В качестве идеальной модели обновления изношенных коммунальных сетей привели пример села Осиново Зеленодольского района. Там был большой износ тепловых сетей. Администрации района было важно и оставить прежним тариф, и поменять старые сети, построенные еще в 70-х годах. Загвоздка лишь в том, что местному бюджету не удалось бы провести такую работу из-за нехватки средств. Инвестор вложил деньги в обновление сетей и теперь получает плату за тепло от населения. Как показал опыт, подобные ремонтные работы могут проводиться в селах республики.