Татарстанцы продолжают болеть гриппом и ОРВИ. На карантин были закрыты 34 класса в 15 школах республики. В инфекционные больницы госпитализированы 535 человек со среднетяжелыми и тяжелыми формами осложнений, среди них 371 ребенок. Для оказания медпомощи больным в Казани развернуты дополнительные койки.



С сентября прошлого года 347014 татарстанцев переболели гриппом и ОРВИ. Это 9 процентов населения республики. В прошлом эпидсезоне переболели 11 процентов жителей. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Татарстане стала темой брифинга в Кабмине РТ.

Вирус гриппа шагнул на территорию Татарстана в середине декабря. Однако пик заболеваемости пришелся на вторую неделю января, когда люди вышли на работу и учебу после завершения новогодних каникул. С этого момента отмечается рост числа случаев гриппа и ОРВИ. В целом по республике эпидемия постепенно снижает свои обороты. Однако расслабляться еще рано.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала, что в Казани наблюдается немного иной, длительный и более существенный подъем уровня заболеваемости. В столице Татарстана эпидподъем начался уже с 1 января. В связи с такой интенсивностью распространения гриппа и ОРВИ в городе с 17 января были введены ограничительные мероприятия в отношении медицинских, общеобразовательных, дошкольных, социальных, спортивных учреждений, аптечных организаций, учреждений соцзащиты, то есть там, где возможен тесный контакт между людьми. Ограничительные мероприятия включают ношение марлевых масок, прекращение допуска посетителей к больным в стационарах, ограничения или запрет на проведение массовых культурно-спортивных мероприятий, проведение обеззараживания воздушной среды. Все эти меры вводятся тогда, когда люди начинают массово болеть. На данный момент кроме Казани превышение эпидпорога наблюдается в Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске. В этих городах также введены ограничительные мероприятия.

Всего с середины декабря в Татарстане зарегистрировано 242 случая гриппа А (Н3N2), заболели в том числе 93 ребенка. 134 заболевших приходится на Казань, 75 - на Набережные Челны, по 11 - на Чистополь и Альметьевск, 5 - на Елабугу, 6 - на Зеленодольск. Медики напомнили, что штамм гриппа А (H3N2), который также называют гонконгским, отличается сравнительно небольшим количеством осложнений.

- Грипп А, в отличие от свиного, дает меньшее количество осложнений. Если во время свиного гриппа мы «тушили пожар», то сейчас такого нет, - подчеркнул министр здравоохранения республики Адель Вафин.

Для оказания медпомощи больным с осложнениями в Казани развернуты дополнительные койки: 85 для взрослых на базе 11-й горбольницы и 58 для детей на базе детской горбольницы №7. Врачи призывают горожан не волноваться. Все необходимые запасы медикаментов, медицинских изделий имеются, ситуация обычная.

- Эпидсезон развивается в совершенно штатном, привычном для республики режиме. Мы ожидаем, что в феврале еще будем наблюдать превышение эпидпорога в крупных городах, - отметила Марина Патяшина. - В настоящий период остаются только неспецифические меры профилактики. Необходимо сократить время пребывания в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, пользоваться масками, соблюдать респираторный этикет, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. Также важно вести здоровый образ жизни, как можно чаще употреблять продукты, богатые витамином С: клюкву, бруснику, лимон, лук. Наконец, в случае болезни нельзя отпускать детей в школы и детсады.

Самим также не выходить на работу. Стоит вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.