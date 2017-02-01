Едва ли не в каждом дворе стоят автомобили, к которым давно не подходят владельцы. Если летом такие машины просто занимают часть придомовой территории, то зимой они еще и мешают очистке снега.

После снегопадов водители перед поездкой обычно тщательно очищают свои авто, сметают щеткой чуть ли не каждую снежинку. Но, судя по высоким белым шапкам на крышах некоторых стоящих вдоль домов легковушек, так поступают не все автовладельцы.

Казалось бы, кому мешает снег на чужом авто? На самом деле никому! Мешает сама машина, которая всю зиму стоит на одном месте, не давая коммунальным службам качественно и полностью очистить двор. В результате мини-трактор очищает лишь проезжую часть дворовой территории, а карманы и часть дороги вдоль домов остаются в снежной каше. Дворники стараются, но навести должный порядок не всегда удается, да и времени на это уходит больше.

- Перед приездом дочери специально очищаю небольшой участок для ее автомобиля. Вот только стоит ей задержаться на несколько минут, как это место быстренько занимает какой-нибудь шустрый водитель.

Как говорится, свято место пусто не бывает. Кому же захочется мучиться, преодолевая снежные заносы? Оградить место проволокой нельзя. А стоять и просить каждого не парковаться себе дороже - отношения с соседями вмиг будут испорчены, - сетует житель Авиастроительного района Матвей Маркин, который сам берет в руки лопату для уборки снега там, куда коммунальщики добраться не могут.

Немалое число водителей пользуются автомобилем только летом - съездить на дачу или в деревню. Куда же девать машину зимой? Конечно, можно купить гараж или арендовать место на стоянке. Но ведь за это нужно платить. Причем немалые деньги. Не все могут себе это позволить, да и не хватит парковок в городе. К тому же спокойнее, когда авто стоит во дворе всегда на виду.

К компромиссу удалось прийти в одном казанском дворе. Там дворник знает всех жильцов, которые оставляют машины рядом с многоквартирным домом. И перед приездом трактора просит отодвинуть авто. Водители не отказываются, и территория дома быстро приводится в порядок. Однако такой дворник-организатор встречается в наших жилых микрорайонах нечасто. Да и найти всех хозяев заброшенных авто вряд ли возможно.

- Многие оставляют машины и не думают о своей же безопасности. Если вдоль тротуара стоят авто, то почистить дорогу трактору становится сложнее. Приходится их объезжать. Затем я сам лопатой убираю снег там, где не удалось это сделать трактору. Конечно, работы прибавляется. Но не хотелось бы, чтобы сугробы стали препятствием для машин спецслужб в экстренных случаях, - пояснил дворник одного из домов Авиастроительного района Радик Закиров.

То, что неправильно припаркованные во дворах авто мешают машинам спецслужб, подтвердили и в мэрии Казани. В случае пожара в многоэтажке (а это, к сожалению, случается) машина спасателей с лестницей не сможет подъехать поближе к дому. Еще один бич - парковка на тротуарах. Если хотя бы одна машина стоит там, возникают сложности при уборке спецтехникой всего тротуара. Придется пешеходам преодолевать сугробы, пока до них доберется дворник.

Работы коммунальщикам прибавляют не только автомобили, оставленные возле домов на всю зиму. Активные автовладельцы частенько скидывают снег с машин на уже очищенную дорогу. Если так после снегопада сделают хотя бы несколько водителей, то дворовая территория вновь оказывается засыпанной снегом. И тогда, дворник, начинай сначала!