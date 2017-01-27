Будет ли выплачиваться пенсия, если при достижении пенсионного возраста у человека не будет необходимых лет стажа, потому что он не работает?

Артем



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, для того чтобы возникло право на страховую пенсию по старости, помимо достижения пенсионного возраста необходимо выработать стаж определенной продолжительности. Новый закон от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ «О страховых взносах» предусматривает стаж для возникновения данного права на общих основаниях не менее 15 лет, но эта норма вводится поэтапно. Тем, кто выходит на пенсию в 2016 году, необходим стаж 7 лет, а далее увеличение по одному году в год.

И еще одно условие: для возникновения права на назначение страховой пенсии по старости необходимо наличие определенного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. Поэтому стоит обратить внимание, что если не будет соблюдено хотя бы одно из перечисленных условий, то права на назначение страховой пенсии не будет. Но человек не останется без средств к существованию - ему будет назначена социальная пенсия, но позже: сегодня социальная пенсия назначается женщинам в 60 лет, а мужчинам в 65 лет.