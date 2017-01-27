У нас есть нежилой недостроенный дом. Могу я направить средства материнского капитала на его достройку? Какие будут изменения в оформлении, если дом оформлен только на мужа?

Марина



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого лицом, состоящим в зарегистрированном браке с лицом, получившим сертификат.

Для подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением правительства РФ от 12.12.2007 №862, следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства и представить следующие документы для направления материнского капитала на строительство и ремонт дома своими силами:

- заявление;

- паспорт или другое удостоверение личности владельца либо его представителя;

- паспорт супруга;

- свидетельство о браке (если документы, имеющие отношение к строительству, оформлены на мужа).

Для направления части средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий лицо, получившее сертификат, одновременно с вышеназванными документами представляет засвидетельствованные в установленном порядке:

- копию документа, подтверждающего право собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного пользования земельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства;

- копию разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного строительства - в случае если средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на его реконструкцию;

- письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное (реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

Лицо, получившее сертификат, представляет также документ, подтверждающий наличие у него банковского счета, с указанием реквизитов этого счета.

Таким образом, при соблюдении указанных условий и представлении необходимых документов вы можете направить средства материнского капитала на завершение строительства нежилого дома.