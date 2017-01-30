В середине января в полицию с сообщением о хищении денежных средств обратилась 44-летняя жительница Казани.

По ее словам, наличность похитили в помещении сберегательного учреждения в Московском районе города. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Полицейские изъяли записи с видеокамер, установленных в помещении. На них видно, как неизвестный мужчина, заметив, что у одной из посетительниц выпал сверток с деньгами, незаметно подходит к ней. Он снимает куртку и специально сбрасывает ее на пол, а поднимает уже вместе с похищенным и уходит.

Оперативникам в кратчайшие сроки удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель города, который сознался в содеянном. Похищенные деньги мужчина потратил в тот же день. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.