Современный хоккей с мячом переживает сейчас не самые лучшие времена. Не самые худшие, но знавали и получше. После развала Советского Союза инфраструктуру хоккея с мячом приходилось выстраивать заново. И ведь смогли!



И реанимировали клубы, некогда блиставшие, и чемпионаты мира становились настоящим праздником. Но на олимпийскую орбиту бенди вывести так и не удалось. А тут еще грянул мировой кризис, который без генеральных (супербогатых) спонсоров было не преодолеть.

Все это ударило по российским клубам. И в последние год-два сложилась уникальная ситуация: уже не финны и шведы едут на заработки в Россию, а Сергей Ломанов и Алан Джусоев - лидеры сборной России - едут на заработки в Швецию.

Ну да ладно, уже давно известно, что чемпионаты мира, по сути, проводят две страны - Россия и Швеция. В Финляндии и Казахстане попросту нет своих национальных чемпионатов на профессиональном уровне, что уж толку говорить о других сборных. Говорят сейчас лишь о сборной Сомали - это темнокожие студенты, обучающиеся в Швеции, так назвали свою команду. Именно сомалийцы устроили в матче с чешской командой драку. Впрочем, к хоккею это не имеет прямого отношения.

Собственно, реалии сегодняшнего дня говорят о том, что четыре сборные на этом чемпионате стоят особняком. И вопрос о золотых медалях предсказуемо будет решаться в матче сборных Швеции и России, а за бронзу, скорее всего, ожидаемо поборются сборные Финляндии и Казахстана.

Круговой турнир все же оставили, и теперь борьба за медали значительно сократилась по времени - провел три матча, и уже полуфинал на носу. А дальше - как фишка ляжет.

Отметим также, что на следующем чемпионате мира в группе А выступит сборная Канады, которая в финале группы Б переиграла сборную Венгрии - 4:3.

Но вернемся к собственно чемпионату. Проходит он в шведском городке Сандвикен, который находится в 20 км от Стокгольма. Обычно там в августе-сентябре проводится Кубок мира по бенди. Российские клубы частенько выигрывали этот турнир. Помнится, даже казанское «Динамо» становилось там победителем.

Арена «Йонарссон» крытая, билет на матч группового турнира стоит 50 крон (1 шведская крона - чуть меньше 7 рублей). А вот на финал обычные билеты пойдут уже по 100 крон, в VIP-зону (с рестораном) - уже по 400 крон. Такой вот сервис. Кстати, команды живут в Евле - другом городке, где всех приветствует талисман-лосенок Тагген - в желто-синих шведских цветах. Здесь тоже есть «русский след» - конкурс на лучший символ чемпионата выиграла Яна Романова из Красногорска.

В первом матче группы А хозяева турнира - сборная Швеции - уверенно переиграли сборную страны Суоми - 8:2. Но легендарный Владимир Янко серьезно предупреждал наших ребят: не думайте, что финны слабы, им по силам сыграть в финале.

Впрочем, россияне свой первый матч на чемпионате провели против сборной Казахстана, которую по привычке называют второй сборной России. Ибо играют в сборной Казахстана спортсмены, выступающие в чемпионате России и оформившие казахский паспорт. В России они в сборную не попадают, а вот в сборную Казахстана попадают гарантированно.

Спортивного значения этот матч ожидаемо не имел, россияне уверенно победили - 9:2. Покер оформил Артем Бондаренко, дубль - Евгений Иванушкин, по разу отметились Алан Джусоев, Юрий Шардаков и Джанис Бефус.

Второй тур группового этапа ожидался с большим интересом.

Шведская сборная неожиданно встретила в матче со сборной Казахстана серьезнейшее сопротивление, особенно в первом тайме. Лишь со счетом 3:2 выиграла его сборная «Тре Крунур», привыкшая сокрушать соперников с первых же минут матча. В итоге мастерство хозяев все-таки помогло им победить (8:4), но и сборная Казахстана порадовала, дав бой хозяевам.

А вот сборная России в матче против сборной Финляндии то ли шифровалась, то ли не настроилась (а ведь Янко предупреждал!), но первый гол россияне сумели забить только на 25-й минуте. Однако они все же «соблюли приличия» - итоговый счет 6:2.

Но групповой этап чемпионата - сплошные потемки. Финны, верные своей тактике, точат копья лишь к четвертьфиналу. И выйдут из тени фавориты объективно к серии плей-офф, а это значит, что последние матчи группового турнира у лидеров - Финляндия - Казахстан, и особенно Россия - Швеция - это десерт группового этапа, но без вишенки, которая появится на чемпионском торте в ближайшее воскресенье.

Пожалуй, еще один вопрос при данном раскладе интересует российских болельщиков: догонит ли Евгений Иванушкин в бомбардирском споре легендарного Сергея Обухова, который за свою карьеру забил на чемпионатах мира 154 мяча? До старта чемпионата Иванушкин отставал от лидера на 13 мячей, но за два матча он смог забить 3 мяча. И так как сборная России может провести на чемпионате еще четыре матча, догнать легенду Иванушкину вполне по силам уже на этом, 37-й чемпионате. Впрочем, сам Иванушкин на этих цифрах не зацикливается, утверждая, что за личными рекордами он гонялся, когда был помоложе. А сейчас главное - выиграть чемпионат мира в команде.

И с ним можно согласиться. Уже четырежды подряд россияне никому не отдают чемпионский кубок. Дай бог, чтобы и на этот раз все прошло удачно. Ведь не зря же во всем мире бенди называют русским хоккеем, а не шведским.