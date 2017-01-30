25 февраля в Казани состоится торжественная церемония вручения IV Национальной музыкальной премии (Милли музыкаль премия), учрежденной «Болгар радиосы».
В торжестве, которое, по словам организаторов, обещает быть самым громким и грандиозным мероприятием 2017 года, примут участие звезды татарской эстрады. На одной сцене будут чествовать авторов, композиторов и исполнителей любимых публикой песен.
Своим творчеством гостей церемонии будут радовать Венера Ганиева, Зайнап-Зуфар, Филюс Кагиров, Ришат Тухватуллин, Илсия Бадретдинова, Рифат Зарипов и другие известные и любимые публикой татарские певцы, которые исполнят золотые хиты «Болгар радиосы».
Телевизионная версия концерта будет показана на канале ТНВ.
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