Каждый год огородники находят на своих грядках хвостатые, рогатые, с причудливыми щупальцами плоды и корнеплоды.



ОБНИМАШКИ. Вот две морковки свились в спиральки. Очевидно, семена при посеве легли слишком тесно, хозяйка не заметила выросших бок о бок растений и не проредила их. Пришлось подрастающим корнеплодам, как пассажирам в битком набитом автобусе, принять причудливые позы.

ХОТЬ ТРЕСНИ! В засушливое лето на многих участках возникают проблемы с поливом. Огородники выходного дня вынуждены обильно поливать грядки в субботу и воскресенье, а в рабочие дни растения живут на «сухом пайке».

Неудивительно, что при уборке моркови обнаруживается много укороченных, грубых, деревянистых и растрескавшихся корнеплодов. Поливать морковь, как, впрочем, и другие культуры, следует умеренно и равномерно.

НЕВЕДОМА ЗВЕРУШКА. Пожалуй, только при посеве семенами на ленте можно обойтись без прореживания моркови. Если пожалеть выполотое и пересадить на новое место, зря время и силы потратишь - полноценных корнеплодов от переселенцев получить не удастся. Растения приживутся, но по осени вид мелких и корявых морковок только расстроит огородника. Напоминающие невиданных зверушек морковки могут вырасти при избытке азота в почве. Поэтому опытные огородники стараются не вносить в грядки свежий навоз.

Известна и такая закономерность: мелкая волосатая морковь чаще встречается в середине гряды, а по краям корнеплоды ровные - один к одному!

На любом корнеплоде есть небольшие корешки, которые превращаются в густую «бороду», если во время роста растениям не хватало в почве кислорода. Чтобы урожай радовал глаз аппетитным видом, следует регулярно рыхлить корку, которая образуется на земле после дождя или полива. И конечно, надо окультуривать почву. На тяжелой земле с попадающимися камешками и жесткими комочками велика вероятность разветвления главного корня на несколько боковых.

ЛАМПОЧКИ, КРЮЧОЧКИ. Огурцы также сигнализируют о своих потребностях причудливостью форм. Зеленцы в форме лампочки образуются при недостатке фосфора. Если огурец похож на песочные часы - носик и попка у него круглые, а в середине наблюдается «талия», всему виной либо нехватка воды, либо некачественное опыление.

Если плод напоминает крючок, имеет тоненький носик и толстую и жесткую попку, растению катастрофически не хватало азота. Есть и такое уродство плодов огурца: возле хвостика они тонюсенькие, а носик разросшийся, как булава, листья растения по краям приобрели желтую каемочку. В этом случае нужно подкормить огурцы калийными удобрениями. Скажем, посыпать золой землю или опрыскать по зеленому листу раствором (100 г ошпаренной кипятком золы на 10 л воды).

Весьма причудливые формы приобретают длинноплодные огурцы, оказавшиеся в стесненных условиях. У каждого растения свои пристрастия, свой характер… Можно сказать - свое лицо! Иллюстрацией этому утверждению могут служить пустоты, пронизавшие зеленец. Насупившийся «человечек» грустно смотрит с огуречного ломтика, словно укоряя хозяина за нерадивость.

Казалось бы, надо стесняться таких «достижений», ведь уродливые плоды и корнеплоды рождаются из-за нарушений правил агротехники. Но если некондиция составила незначительную часть урожая, можно подивиться причудливости «архитектурных форм», созданных природой. И, улыбнувшись, постараться не допускать такого впоследствии.