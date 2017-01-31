Баня… Сколько ощущений и приятных ассоциаций возникает при этом слове у большинства россиян. Да и не только у них - в различных вариациях баня встречается в большинстве мировых культур: римские термы, турецкие хамамы, финские сауны, японские офуро и многие другие.

Посещение бани не только расслабляет и дает удовольствие, но также приносит пользу организму. Впрочем, может она и навредить. О том, как в этом вопросе достичь желаемого и избежать ненужного, корреспонденту «КВ» рассказал этнограф, кандидат исторических наук, исследователь этнической культуры народов Татарстана Руслан Бушков.

- Руслан Аркадьевич, с чего лучше начать, оказавшись в бане?

- К встрече с горячим паром надо приготовиться. Особенно это важно для новичков, пожилых людей, а также больных с повышенным артериальным давлением (разумеется, если им парная не противопоказана) и неврозами.

Вредно париться на голодный желудок или, наоборот, после обильной еды. В общественной бане лучше перед парилкой ополоснуться под душем, но голову не мочить, чтобы не вызвать потом ее перегрева в жаре.

А так как влага на теле препятствует потоотделению, надо обязательно вытереться после душа. Предохранить голову от перегрева может помочь шапка, колпак или фетровая шляпа.

Не спешите сразу забираться на верхний полок: там температура наиболее высокая. Вначале в течение 3 - 4 минут попривыкайте к жару внизу. Сразу начинать париться нельзя. Тело должно предварительно прогреться при относительно невысокой температуре воздуха. Это вызовет необходимое расширение сосудов кожи, и начнется потоотделение. Новичок может таким заходом и ограничиться, веник ему лучше отложить до следующего раза.

- Кстати, о вениках. Приносят ли они пользу организму?

- Какая баня без березового веника! «Березовый веник и царицу вылечил», - не зря говорит татарская пословица. Так исцелилась, по древней легенде, дочь булгарского царя Туйбике. С тех пор, отмечал первый татарский энциклопедист и писатель XIX века Каюм Насыри, «свойства березового веника стали известны в народе, и всякий захворавший стал ходить в баню с березовым веником и, попарившись, получал исцеление. Употребляясь все время ради исцеления, березовый веник стал необходимой принадлежностью бань». Использование веника в бане усиливает ее эффект чуть ли не вдвойне. Его сначала надо помыть, ополоснуть, затем положить в таз с теплой водой. Заваривать сразу в крутом кипятке нежелательно - могут опасть листья.

- Как правильно париться веником?

- Начинают с ног, потом идут по ягодице, спине, рукам, вдоль всего тела и обратно. И так 4 - 5 раз. Если слишком горячо, надо действовать осторожней, замедленно. Прошелся так по телу, можно теперь приступать к потряхиванию веником над ним. Лишь после этого следует легкое постегивание по ногам, бедрам, пояснице, спине, животу, а также энергичное прикладывание к ним веником.

- Как долго можно находиться в бане?

- Общее время пребывания в бане зависит от состояния человека, индивидуальной переносимости процедур, возраста и не должно превышать 40 - 60 минут.

Некоторые люди могут находиться в бане до двух часов. Больным допустимо сделать два-три захода в парную длительностью 5 - 10 минут, а здоровым - 3 - 4 захода длительностью до 20 минут.

- Вредно ли париться детям?

- Как показали исследования медиков, целебный жар полезен им уже с трех лет. Однако режим банной процедуры должен быть для малышей щадящим.

- Какую пользу организму приносит баня?

- Многие медики рассматривают сейчас баню как средство неспецифической терапии, метод термогидротерапии. Рекомендуется она прежде всего при хронических заболеваниях легких, ревматических заболеваниях, нарушениях периферического кровообращения, артериальной гипертонии, гипотонии.

Несомненна польза банных процедур для людей с избыточным весом и больных ожирением. Если вы мечтаете похудеть, то надо это делать с помощью целого комплекса средств, среди которых разумная диета, доступные физические нагрузки, баня. Снижение массы тела в бане происходит за счет обезвоживания организма.

В течение одной банной процедуры из организма выводится до одного-двух литров воды. Избавиться от лишнего веса за счет очень долгого пребывания в парилке или значительного повышения температуры воздуха ошибочно: и в том, и в другом случае перегружается организм, целесообразнее заходить в парилку чаще, но ненадолго, используя инерцию процессов теплорегуляции. По мере вывода воды из организма ее становится меньше, потоотделение затрудняется и замедляется. Его можно ускорить, выпив немного горячей воды, добавив лимонный или клюквенный сок, настой из листьев земляники, отвар из цветов липы или плодов малины.

При снижении веса не рекомендуется принимать холодный душ, погружаться в прохладный бассейн, выходить в холодное помещение, так как это ведет к суживанию капилляров и прекращению потоотделения.

- Может ли посещение бани нанести человеку вред?

- Разумеется, ошибается тот, кто смотрит на баню как на панацею от всех болезней. Тех, кому она противопоказана, немного. Врачи запрещают ее посещение при острых стадиях всех болезней, обострении хронических заболеваний, воспалительных заболеваниях сердца - эндокардите, миокардите, перикардите, воспалительных заболеваниях коронарных сосудов, лихорадочных состояниях, малокровии, туберкулезе легких, эпилепсии, язвенной болезни, менструации, сотрясении головного мозга, высоком артериальном давлении, фурункулезе, цистите (воспалении мочевого пузыря), воспалении среднего уха, артрите (артрозе), травмах опорно-двигательного аппарата с выраженной гематомой, отеком. Прежде чем посетить баню, посоветуйтесь с врачом.

Чтобы баня приносила пользу, а не вред, следует соблюдать определенный режим. Недопустимо париться при повышенной температуре тела, недомогании, болях в области сердца, кожных заболеваниях в острой стадии.