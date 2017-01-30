Из нашей повседневной жизни уходит прекрасная традиция совместного пения. Та самая, что помогала и строить, и жить, и снимать напряжение после трудового дня, и объединяться в праздники за столом. Застольные песни становятся все более редким явлением. Почему это происходит?



СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ! С русской застольной песней я познакомилась в... татарской семье подруги. Ее отец-фронтовик по-русски говорил с акцентом. А мама, работница того же завода, где работал ее муж и мы, мечтавшая когда-то о карьере артистки, знала и пела множество песен. Среди них были русские, украинские, цыганские, студенческие, военные, современные, хороводные и немножко хулиганские - сказалась кочевая жизнь жены военного. На праздники мы собирались у них за столом, на котором всегда были горячие - с пылу с жару - эчпочмаки. Нуранья апа, или тетя Аня, как она просила себя называть, растягивая мехи баяна или перебирая струны гитары, заводила песню. Чаще начинали с известной военной «Споемте, друзья, ведь завтра в поход». Тетя Аня солировала, а мы подпевали.

В начале семидесятых годов прошлого века было создано много прекрасных мультфильмов, песни из которых легко пелись и подхватывались, стоило только начать. «Вместе весело шагать по просторам», «К сожаленью, день рожденья только раз в году», «Голубой вагон» и наша любимая «Дремлет притихший северный город» о крейсере «Аврора»...

На трезвую ли голову пели? Конечно, «допинг» присутствовал, но был не самым главным. Нуранья апа никогда не пила и компанию вела на трезвую голову. После песен из мультфильмов звучал репертуар Софии Ротару - «Черемшина», «Червона рута». Потом были народные - «Ой, загулял, загулял парень в красной рубашоночке» и моя любимая «На Волге широкой». Потом звучала цыганская, под которую обычно начинал танцевать брат. Затем мы дружно пели «Мой адрес - Советский Союз», «При лужке, лужке», «Полюшко-поле», «Каким ты был», «Метелицу», «Мой костер в тумане светит» и даже блатную «Когда фонарики качаются ночные, я из пивной иду».

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Песни очень украшали застолье, но так было не у всех. Однажды я попала на молодежную вечеринку. В полумраке гремел магнитофон, на столе было море спиртного. Мы танцевали и выпивали, но более скучного вечера я не припомню.

ПЕЛИ И В ПОХОДАХ. По профсоюзным путевкам мы побывали не только в городах СССР - Ленинграде, Киеве, Минске, Одессе, но и в походах по Уралу. Еще плыли по сибирской реке Мане девять дней среди тайги. Ну как тут без песен? Они лились рекой, наверное, оттого, что «до чего же хорошо кругом!»… Вечером у костра мы пели любимые всеми песни - от военных из кинофильмов до популярных эстрадных и народных.

Однажды в одном из походов мы встретили туристов из Уфы, самостоятельно ходивших пешеходными маршрутами по стране. Сколько бардовских песен услышали мы от них! Включили их потом в свой постоянный репертуар - «Перекаты», «Ты у меня одна», «Солнышко лесное», «Вечер бродит», а также шуточные туристские.

Зимой к ним прибавились песни друга моего брата Даниса. Он, студент пединститута, каждое лето ездил в стройотряд, а потом пел нам под гитару песни из студенческого репертуара. К его гитаре вскоре добавились еще две. И так с песнями под гитару и записями Высоцкого на магнитофоне прошла наша юность.

ГДЕ ЗАПЕВАЛЫ? Вспоминаю праздничные застолья у своей тети Нины. Кроме мужа на них присутствовали племянница мужа, семейная пара друзей, тетя Шура. Это было старшее поколение, им по 60 - 70 лет. А мы - я, брат и мои троюродные сестры - младше. Тетя Шура заводила песню и всегда восхищалась той, что предлагала: «Как тут про березку сказано!.. А вот тут как он ее любит!» Мы дружно подхватывали, а тетя Нина добавляла: «Нас соседи за стенкой слушают и всегда восхищаются, как у нас стройно и красиво выходит».

Нет больше тети Шуры, то поколение ушло. И у тети Нины мы уже не собираемся - ей 98 лет, не до песен. Вернутся ли в ее дом песни? Кто их подхватит? Нет сборов с песнями и у потомков Нураньи апы. Вот и первый ответ на вопрос, почему сегодня не поем, - нет запевалы. Хорошо, если в компании кто-то играет на гитаре. Желание услышать живую музыку подталкивает гитариста прикоснуться к струнам, а слушатели подтянут любимую мелодию. Нет теперь и компаний, где могут от начала и до конца спеть популярную песню.

КАК БЫЛО. В годы советского радио песни разучивали с помощью специальной передачи. А из репродуктора постоянно звучала музыка. От классических до народных, от песен современных советских композиторов до неаполитанских песен в исполнении итальянского вундеркинда Робертино Лоретти, от «Вдоль по Питерской» Муслима Магомаева до татарских песен Салиха Сайдашева. Мы, с детства слушавшие эти песни на протяжении многих лет, удивлялись, откуда знаем их наизусть. А в пионерских лагерях на различных мероприятиях мы привыкали к хоровому пению. Все вместе пели в автобусе, на слете, в разных инсценировках.

Нет больше того радио, теперь у наших детей и внуков в ушах наушники. Что они слушают? К сожалению, не песни о родине, которые несли мощный патриотический заряд и воспитывали чувство любви к ней. А ведь нас песни объединяли, отвлекали от проблем, заставляя проживать маленькие истории, заложенные в них. Вспомним хотя бы эти песни - «Хасбулат удалой», «Лучше нету того цвету», «Малиновка», «Надежда», «Девчонки танцуют на палубе», «Окрасился месяц багрянцем», песню «Нам бы, нам бы, нам бы всем на дно» из кинофильма «Человек-амфибия»... Песни, которые мы пели, глядя друг другу в глаза, объединяли, создавая в компании особый, очень теплый микроклимат.

КАК СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИЮ? Если мы понимаем, что хоровая и застольная песни - это хорошая традиция, то просто обязаны ее сохранить. Донесли же до нас предки через века традиции празднования Масленицы и Сабантуя! Они теперь в списках ЮНЕСКО как культурное наследие. И все это значится как достояние народа - песни, пляски, бой горшков, катание на лошадях, скачки и прочие атрибуты.

Осознавая ценность уходящей культуры хорового пения, старшее поколение, выйдя на пенсию, потянулось в хоровые коллективы. Сейчас в Казани более 50 хоров, 30 из которых ветеранские. Инициативу снизу поддержали наверху. Фестиваль «Балкыш» - это смотр талантов для всех, кто выходит на сцену, чтобы поделиться с сидящими в зале своими чувствами, которые действительно находят отклик в душах зрителей. Песни хором можно спеть и в Музее Сайдашева (над этим работает его директор Эльвира Низамутдинова), и во многих городских ДК.

Будущее застольных песен зависит от каждого из нас. За столом рядом с бабушками и дедушками оказываются внуки. Видеть их, подражающих взрослым, тянущих вверх рюмки, пусть и с соком, неприятно. Хотелось бы, чтобы они переняли у нас другую культуру застолья.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Несколько лет назад я пыталась придумать развлекаловку к застольной встрече моих племянников. Нарисовала на листочке буквы по алфавиту высотой 3 - 4 см, расположив их по закручивающемуся кругу. Вручила листочек сидящим гостям, сказав, что эта игра называется «Песня на букву Ю».

Покрутив с закрытыми глазами карандаш, опускаем его на буквы - ага, попали на букву К.

- Ну-ка, спой песню или хотя бы один куплет на букву К - «Калинка-малинка», «Клен ты мой опавший»!

Следующей выпала буква Ч - «Черноглазая казачка», «Черный кот» и так далее. Труднее всего было с буквой Ю, вспомнили только строчку из песни «Юность строит города». Дети, сидевшие с нами за столом, активно включились в игру. А одна девочка сказала, что таким способом можно придумать еще и пожелания. Например, на ту же букву Ю их немало. Например, желаю вам юного задора, южного загара, ювелирных изделий. Так что важно организовать и показать пример.

Отправляясь в небольшое путешествие с племянниками, мы включаем один и тот же диск - наши традиционные походные песни. Потом я предлагаю мальчишкам петь всем вместе в дороге, и они с удовольствием поют. Возможно, они и станут продолжателями наших традиций?