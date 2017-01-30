На недавнем заседании рабочей группы Комитета Госдумы по финансовому рынку обсуждался законопроект о приоритете натурального возмещения по ОСАГО. Депутаты высказались в поддержку положения, согласно которому страховщики в ходе ремонта должны обеспечить оплату установки новых деталей на ремонтируемые автомобили.



Такую инициативу озвучивали ранее эксперты Общероссийского народного фронта. Установка иных деталей может быть произведена только по согласованию с владельцами автомобиля. Об этом рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, в поправках к законопроекту об ОСАГО отсутствовало определение качества запчастей, которые должны использоваться в ходе ремонта. Таким образом, техцентры, выбранные страховщиками, получат возможность экономить на ремонте, используя бывшие в употреблении запчасти. Если при ремонте будут ставиться б/у запчасти, то не исключен всплеск краж автомобилей. О таких рисках говорили и на заседании рабочей группы профильного комитета Госдумы. «На данном этапе обсуждения предложение об использовании новых запчастей было поддержано», - сказал Лысаков.

Он также добавил, что поднимал вопрос о возможности предоставления автовладельцам права выбора при страховом случае. Водители сами должны решить, что для них лучше: получить денежную компенсацию или же отдать машину в ремонт.

«Поскольку закон предусматривает только ремонт при страховом случае, то мою поправку профильный комитет не рекомендовал к поддержке. Однако, на мой взгляд, замена денежных выплат на ремонт автомобиля не решит проблему ОСАГО», - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве.

На заседании рабочей группы также рассматривался вопрос об увеличении размера штрафа за каждый день задержки обеспечения ремонта автомобиля страховщиком. «Мы предложили за каждый день задержки ремонта автомобиля увеличить штраф с 0,1 процента от стоимости ремонта до 0,5 процента», - отметил Вячеслав Лысаков.

Кроме того, участники рабочей группы вернулись к обсуждению вопроса о ситуациях, когда законодатель обязывает страховщика вместо натуральной выплаты обеспечить денежную после ДТП. Общие нормы предусматривают, что такое право возникает в случае полной гибели автомобиля, если размер выплаты превышает страховую сумму по полису ОСАГО, а также при возникновении тяжелой жизненной ситуации у пострадавшего, сообщает пресс-служба ОНФ.

По словам Лысакова, законопроект сложный, требует дальнейшей проработки. «В проекте много поправок от правительства России, но, к сожалению, далеко не все они учитывают интересы автовладельцев. Документ еще находится на стадии обсуждения. Вариант законопроекта мы увидим только на заседании профильного комитета», - заключил Лысаков.