Мы уже привыкли чуть ли не на каждом углу видеть призывные объявления, в которых нам предлагают взять деньги в долг до зарплаты. При этом все оформят меньше чем за 15 минут. Нужен только паспорт.



Микрозаймы берут обычно на короткий срок, потому что процент за каждый день набегает немалый. А если не получается вовремя внести платеж по кредиту, то добавляются еще и штрафы. А потом за дело возьмутся коллекторы. С этого года закон встал на сторону должников, защищая их от непомерного роста процентов.

О новых нормах работы микрофинансовых организаций рассказывает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова Ирина Комарова.

- К настоящему моменту в России за микрозаймами обращались порядка 10 миллионов человек. Из них 30% - те, кто не могут своевременно погасить кредит и вынуждены уплачивать высокие штрафы, тем самым еще глубже загоняя себя в долговую яму. Заметим, что по этой же причине - из-за невозврата заемных средств - микрофинансовые организации порой вынуждены прибегать к услугам коллекторских агентств.

В текущем году в действующие нормы работы МФО был внесен ряд изменений. В частности, с 1 января 2017 года введена норма, облегчающая долговую нагрузку на клиентов. Если раньше максимальная величина процента не должна была превышать четырехкратного размера основного долга, то сейчас она снижена до трехкратного размера. Так, если клиент занимает 10 тысяч рублей, то максимальный процентный платеж будет 30 тысяч, а максимальная общая сумма - 40 тысяч рублей соответственно. Данная мера позволяет уменьшить не только максимальную величину процента для конкретного заемщика, но и общую закредитованность населения.

Еще одно важное изменение этого года - теперь проценты начисляются только на непогашенную сумму займа, за счет чего величина процента не может превышать ее двукратного размера. Раньше подобных ограничений не существовало. Проценты начислялись на весь размер кредита, что, конечно, усиливало нагрузку на клиента.

Если обстоятельства сложились так, что вам нужно прибегнуть к услугам МФО, в первую очередь проверьте, занесена ли она в Государственный реестр микрофинансовых организаций (информацию можно найти на сайте Банка России www.cbr.ru). В данном документе представлены все игроки, официально работающие на данном рынке.

Когда вы определитесь с МФО и придете заключать с ней договор, обязательно ознакомьтесь с ним. Сделать это нужно очень внимательно. В нем, как и в договоре с банком, должны быть прописаны все условия предоставления займа - сумма, срок, процент. При этом, как мы уже говорили, максимальный размер долга не должен превышать трехкратную сумму займа. Однако на практике часто приходится сталкиваться с тем, что не все клиенты правильно рассчитывают сумму выплачиваемого процента, так как упускают из виду важное отличие МФО от банков. По договору с первыми процент начисляется ежедневно, а не ежемесячно. Так, если вам предлагают ставку 2% в день, то годовая ставка будет 760%.

Если клиент по каким-либо причинам не смог вовремя погасить займ, то МФО вправе обратиться в коллекторское агентство. Важно отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ микрофинансовая организация должна в письменном порядке уведомить клиента о передаче его персональных данных и получить от него письменное разрешение на это. В противном случае заемщик может обратиться в суд, что тем не менее не освободит его от долговых обязательств.