«Юнармия»: Родина начинается с наших детей!

- Всероссийское движение «Юнармия» начало свою деятельность совсем недавно - с 1 сентября 2016 года. Какова основная задача этой молодежной организации?
- Инициатива создания «Юнармии» принадлежит министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу. Девиз организации - «Родина начинается с наших детей!» Главная задача - военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка ребят к службе в армии. Сейчас «Юнармия» объединяет почти 27 тысяч российских школьников. 

Не секрет, что дети сейчас хилые. Они отличаются даже от тех, что были 15 - 20 лет назад. Мы очень плотно работаем с военкоматами и не понаслышке знаем, что из ста призывников только один здоровый, который может нормально служить в армии. К сожалению, сегодня армия превратилась в центр начальной физической подготовки выпускников школ. 

- Почему сложилась такая ситуация?
- Малоподвижный образ жизни, неправильное питание - вся система современной жизни приводит к ухудшению здоровья общества в целом. Слабое физическое состояние отражается на способности учиться, интеллекте, психическом здоровье нового поколения. А все это в конечном итоге сказывается на снижении обороноспособности страны.

«Юнармия», кадетские школы и корпуса призваны исправлять эту ситуацию. В «Витязе» мы знакомим ребят с историей России, основами боевых искусств, правилами владения огнестрельным и холодным оружием, учим приемам оказания первой медицинской помощи. Не все наши ученики станут военными, но знания и навыки, полученные здесь, им в жизни пригодятся. 

Почему карате превращается в балет?

- Руслан Гинязович, а как вы пришли в боевые искусства?
- Я с детства занимался карате. Позже моим учителем стал мастер «китайской руки» Ван Лин Лао, последователь школы боевых искусств известного самурайского рода Танигава. Ван Лин Лао служил в Казани дипломатическим представителем Китая по иммиграционным вопросам. В 1985 году он уехал из Казани и передал меня в ученики самому Танигаве, который регулярно приезжал в Москву для подготовки охраны японского посольства. 

- Вы сказали, что Танигава - это известный самурайский род…
- Да, Танигава - самурайская семья с глубокими корнями и традициями. Создание боевого стиля Танигава датируется XVI веком. Сильная семья. Чужих они не принимают. Я был для них непонятным приемышем. Но слово мастера - для всех закон. Если Танигава сказал: «Наш!», значит, наш. 

Настоящая школа боевых искусств - это семейная школа, традиции которой передаются из поколения в поколение. Сейчас семья Танигава - это примерно 200 человек. И все тренируются - и дети, и женщины, и старики… Старичкам по 95, 98 лет. А как они дерутся!.. Когда моему учителю было 100 лет, мы с ним 100-метровку бегали. И его результат - 14 секунд. Вот что значит школа! 
Умер Танигава в 2005 году, ему было 102 года. Не болел, был в здравом уме и твердой памяти, просто сказал: «Ребята, мне пора!» И спокойно отошел от земных дел. 

- А правда, что сами японцы приезжают к вам, чтобы изучать свои традиционные боевые искусства? 
- Японские мастера приезжают к нам для обмена опытом. Они приходят на наши занятия такие важные, а уезжают задумчивые-задумчивые: «Оказывается, вы больше самураи, чем мы!» 

- Чем ваши ученики так их поразили? 
- У нас подготовка более глубокая. Симбиоз восточных боевых практик с нашим российским менталитетом дает необычайно мощный, интересный результат. 
Японцы сами признают, что они утеряли вековые традиции многих боевых искусств и что карате превратилось практически в балет. Они делают упор на физическую составляющую единоборства. Да, это зрелищно, но это уже не боевое искусство, а спорт. 

Ген старения - под контроль!

- В чем особенность подготовки в вашей школе?
- Наша задача не только научить ребят искусству боя, но и раскрыть перед ними мощные ресурсы человеческого организма. Есть специальные технологии тренировки мышц, суставов. В результате происходит регенерация клеток, замедляется развитие гена старения. Но это еще не все. Развивая подвижность, гибкость тела, мы развиваем гибкость разума. Мальчишки и девчонки становятся восприимчивыми к знаниям, начинают намного лучше учиться в школе, удивляя родителей и учителей. 

- А с какого возраста можно начинать заниматься боевыми искусствами?
- Лет с 3 - 4. У нас есть группы не только в казанских школах, но и в нескольких детских садах. Многие приходят на занятия семьями. Учеников в зрелом возрасте тоже много. Парадокс - чем старше человек, тем выше эффективность тренировок. 

Например, пришел к нам пожилой мужчина с аппаратом Илизарова: «Хочу нормально ходить!» Я честно предупредил, что год будет тяжело. Он сказал: «Я готов!» И теперь ногами машет активнее, чем молодые. Врачи приезжали, 
спрашивали, как нам такое удалось. А у человека просто произошла перезагрузка сознания. Его сознание стало работать по модели здорового человека, в результате и тело начало избавляться от всевозможных болячек. И таких случаев немало.

История каждого нашего ученика доказывает, что эта многовековая система тренировок продлевает жизнь. И не просто продлевает, а дарит человеку активное долголетие. 