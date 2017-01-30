К горлу приставлен настоящий боевой меч. На него давят не вполсилы, а по-настоящему. На горле бойца - ни раны, ни крови. Остался лишь небольшой след, который быстро, буквально на глазах исчез. Попытались мечом проколоть грудную клетку. Результат тот же. Такого мастерства высочайшего уровня ученики Руслана Алиева достигают за несколько лет тренировок по старинной системе японских самураев.

«Юнармия»: Родина начинается с наших детей!

- Всероссийское движение «Юнармия» начало свою деятельность совсем недавно - с 1 сентября 2016 года. Какова основная задача этой молодежной организации?

- Инициатива создания «Юнармии» принадлежит министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу. Девиз организации - «Родина начинается с наших детей!» Главная задача - военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка ребят к службе в армии. Сейчас «Юнармия» объединяет почти 27 тысяч российских школьников.

Не секрет, что дети сейчас хилые. Они отличаются даже от тех, что были 15 - 20 лет назад. Мы очень плотно работаем с военкоматами и не понаслышке знаем, что из ста призывников только один здоровый, который может нормально служить в армии. К сожалению, сегодня армия превратилась в центр начальной физической подготовки выпускников школ.

- Почему сложилась такая ситуация?

- Малоподвижный образ жизни, неправильное питание - вся система современной жизни приводит к ухудшению здоровья общества в целом. Слабое физическое состояние отражается на способности учиться, интеллекте, психическом здоровье нового поколения. А все это в конечном итоге сказывается на снижении обороноспособности страны.

«Юнармия», кадетские школы и корпуса призваны исправлять эту ситуацию. В «Витязе» мы знакомим ребят с историей России, основами боевых искусств, правилами владения огнестрельным и холодным оружием, учим приемам оказания первой медицинской помощи. Не все наши ученики станут военными, но знания и навыки, полученные здесь, им в жизни пригодятся.

Почему карате превращается в балет?

- Руслан Гинязович, а как вы пришли в боевые искусства?

- Я с детства занимался карате. Позже моим учителем стал мастер «китайской руки» Ван Лин Лао, последователь школы боевых искусств известного самурайского рода Танигава. Ван Лин Лао служил в Казани дипломатическим представителем Китая по иммиграционным вопросам. В 1985 году он уехал из Казани и передал меня в ученики самому Танигаве, который регулярно приезжал в Москву для подготовки охраны японского посольства.

- Вы сказали, что Танигава - это известный самурайский род…

- Да, Танигава - самурайская семья с глубокими корнями и традициями. Создание боевого стиля Танигава датируется XVI веком. Сильная семья. Чужих они не принимают. Я был для них непонятным приемышем. Но слово мастера - для всех закон. Если Танигава сказал: «Наш!», значит, наш.

Настоящая школа боевых искусств - это семейная школа, традиции которой передаются из поколения в поколение. Сейчас семья Танигава - это примерно 200 человек. И все тренируются - и дети, и женщины, и старики… Старичкам по 95, 98 лет. А как они дерутся!.. Когда моему учителю было 100 лет, мы с ним 100-метровку бегали. И его результат - 14 секунд. Вот что значит школа!

Умер Танигава в 2005 году, ему было 102 года. Не болел, был в здравом уме и твердой памяти, просто сказал: «Ребята, мне пора!» И спокойно отошел от земных дел.

- А правда, что сами японцы приезжают к вам, чтобы изучать свои традиционные боевые искусства?

- Японские мастера приезжают к нам для обмена опытом. Они приходят на наши занятия такие важные, а уезжают задумчивые-задумчивые: «Оказывается, вы больше самураи, чем мы!»

- Чем ваши ученики так их поразили?

- У нас подготовка более глубокая. Симбиоз восточных боевых практик с нашим российским менталитетом дает необычайно мощный, интересный результат.

Японцы сами признают, что они утеряли вековые традиции многих боевых искусств и что карате превратилось практически в балет. Они делают упор на физическую составляющую единоборства. Да, это зрелищно, но это уже не боевое искусство, а спорт.

Ген старения - под контроль!

- В чем особенность подготовки в вашей школе?

- Наша задача не только научить ребят искусству боя, но и раскрыть перед ними мощные ресурсы человеческого организма. Есть специальные технологии тренировки мышц, суставов. В результате происходит регенерация клеток, замедляется развитие гена старения. Но это еще не все. Развивая подвижность, гибкость тела, мы развиваем гибкость разума. Мальчишки и девчонки становятся восприимчивыми к знаниям, начинают намного лучше учиться в школе, удивляя родителей и учителей.

- А с какого возраста можно начинать заниматься боевыми искусствами?

- Лет с 3 - 4. У нас есть группы не только в казанских школах, но и в нескольких детских садах. Многие приходят на занятия семьями. Учеников в зрелом возрасте тоже много. Парадокс - чем старше человек, тем выше эффективность тренировок.

Например, пришел к нам пожилой мужчина с аппаратом Илизарова: «Хочу нормально ходить!» Я честно предупредил, что год будет тяжело. Он сказал: «Я готов!» И теперь ногами машет активнее, чем молодые. Врачи приезжали,

спрашивали, как нам такое удалось. А у человека просто произошла перезагрузка сознания. Его сознание стало работать по модели здорового человека, в результате и тело начало избавляться от всевозможных болячек. И таких случаев немало.

История каждого нашего ученика доказывает, что эта многовековая система тренировок продлевает жизнь. И не просто продлевает, а дарит человеку активное долголетие.