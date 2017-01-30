Уважаемые читатели! Подведены итоги нашего традиционного конкурса «Тайна черного пакета».



Как обычно, мы предложили подписчикам «КВ» список из 15 продуктов. Из них надо было угадать 10, которые купил в магазине сотрудник редакции.

В этот раз в конкурсе приняли участие 882 наших подписчика.

Все 10 продуктов из предложенных 15 угадали четыре человека. Все они жители Казани. Это Абдрахимова Рамзия, Ахмадуллина Танзиля, Овчинникова Валентина, Фаттахова Фиалка.

А вот 9 продуктов правильно назвали 49 читателей. Среди них мы провели жеребьевку, чтобы определить оставшихся 6 победителей, которые также станут обладателями пакета с продуктами. Напоминаем, победители конкурса получат продуктовые наборы из всех 15 наименований продуктов, указанных в купоне.

Итак, вот имена всех победителей:

Абдрахимова Рамзия Загфаровна, Отары, ул. Центральная;

Ахмадуллина Танзиля Хабибулловна, Казань, ул. Меридианная;

Овчинникова Валентина Степановна, Казань, Юдино, ул. Железнодорожников;

Фаттахова Фиалка Ибатовна, Казань, ул. Гарифьянова;

Чернышова Надира Каюмовна, Казань, ул. Братьев Касимовых;

Гончарова Анна Васильевна, Камско-Устьинский район, с. Красновидово;

Ершова Светлана Ивановна, Буинский район, пос. ж.д. разъезда Лащи;

Ворокушина Татьяна Алексеевна, Казань, ул. 5-я Кадышевская;

Павлова Ольга Олеговна, Казань, пос. Залесный, ул. Калиновского;

Лысухина Марина Алексеевна, Казань, пос. Осиново, ул. Осиновская.

О дате и времени вручения призов мы сообщим дополнительно.