По данным Роскомнадзора, на январь 2017 года в Татарстане зарегистрирована 1039 средств массовой информации. За минувший год в республике появились 87 новых СМИ, 137 прекратили деятельность. Преимущественно закрылись рекламно-развлекательные печатные издания.



Об этом на расширенном заседании «Об итогах работы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в 2016 году и задачах на 2017 год» рассказал руководитель структуры Айрат Зарипов.

Заседание прошло в здании РА «Татмедиа» (Казань, ул. Декабристов). В его работе приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО Наталья Альхимович, передает ИА «Татар-информ».

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ до 2018 года» в Татарстане завершено строительство современной сети цифрового эфирного вещания, способной транслировать до 20 общедоступных телеканалов. Более 98% населения РТ сегодня охвачено цифровым вещанием.

Аналоговое вещание в России сохранится по 2018 год включительно, но телеканалы, вошедшие в первый и второй мультиплексы, уже начали закрывать эфирные «региональные окна», лишая привычной «подложки» местные телеканалы.

«Необходимость сохранения телевещания в городах и районах продиктовала потребность создания канала с зоной покрытия всей республики», - отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов. Таковым должен стать созданный на базе ТРК «Казань» круглосуточный телеканал «Татарстан-24».

«В 2017 году запланирован запуск сетевого вещания телеканала. В феврале «Татарстан-24» будет запущен в Зеленодольске, в апреле - в Набережных Челнах, Нижнекамске, Заинске и Высокогорском районе, в мае - в Альметьевске, Лениногорске, Буинске, Бавлах и Нурлате», - сообщил Айрат Зарипов.

22 февраля текущего года станет одной из знаковых дат для региональных СМИ. Должны определиться телеканалы, которые встанут на «21-ю кнопку» в пакетах кабельного телевидения в регионах ПФО. От Татарстана это право оспаривают два телеканала.

«В соответствии с изменениями в статью 32.1 Закона РФ «О средствах массовой информации» и в статью 46 Федерального закона «О связи» в каждом субъекте России «21-я кнопка» будет закреплена за региональным каналом, имеющим в своей эфирное сетке не менее 75 процентов национальной продукции СМИ и вещанием на территории проживания не менее половины населения субъекта страны», - рассказал руководитель республиканского агентства Айрат Зарипов.

Один из претендентов - телеканал «Татарстан - Новый Век», где представлен широкий спектр тематических программ, в том числе детских.

«Развитие детско-юношеского телевизионного контента - одна из важных задач. Сегодня 60 часов вещания в месяц детским и юношеским программам отводится на телеканале «Новый Век». Всего производится 6 собственных детских программ. В настоящее время совместно с Министерством образования и науки РТ, телеканалом «Новый Век» ведется разработка концепции детского татарского интернет-канала», - сообщил руководитель «Татмедиа».

Кстати

В этом году главному республиканскому телеканалу «ТНВ» исполняется 15 лет. За это время под руководством Ильшата Аминова была создана современная материально-техническая база ТРК, организована сеть корпунктов в российских регионах, запущен в эфир телеканал «ТНВ - Планета». Все 15 лет «ТНВ» реализует главную задачу, поставленную перед руководством ТРК в самом начале пути, - сохранять и развивать татарскую культуру, традиции и язык, быть соединяющим мостом между татарами, живущими в республике, и теми, кто ныне проживает за пределами Татарстана и России. На итоговой коллегии генеральному директору «ТНВ» Ильшату Аминову, который руководит «ТНВ» со дня основания, вручили медаль РТ «За доблестный труд».

Редакция «Казанских ведомостей» поздравляет Ильшата Юнусовича с высокой наградой!