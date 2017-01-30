В Казани стартовал региональный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы», который проходит с 1 по 3 февраля. Одной из площадок соревнований стал колледж Казанского инновационного университета им. Тимирясова, где 14 участников из 7 учебных заведений республики сразились в компетенции «Специалист по туризму».



В торжественной церемонии открытия чемпионата принял участие председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, который поздравил всех конкурсантов с началом соревнований.

- Компетенция «Специалист по туризму» важная и одновременно сложная в сфере услуг, поэтому от участников требуются максимальная заинтересованность и желание демонстрировать свои профессиональные навыки. В республике активно развивается туристическая отрасль, но мы сталкиваемся с нехваткой инициативных и квалифицированных специалистов. А престиж Татарстана напрямую зависит от профессиональных кадров в сфере туризма, - заявил Иванов.

Напутственные слова участникам чемпионата сказали по видеосвязи эксперты из других городов, среди которых Москва, Тольятти, Армавир.

- WorldSkills - это отличная возможность для молодых специалистов продемонстрировать свои профессиональные качества, а также шанс быть замеченными профессиональным сообществом. Участие в чемпионате дает каждому неоценимый опыт стать конкурентоспособным на рынке труда, а значит, в дальнейшем с успехом занять хорошее рабочее место, - сказал эксперт в компетенции «Специалист по туризму» Анатолий Леонов.

Задания для участников чемпионата состоят из нескольких модулей, которые неизвестны до начала самих соревнований.

Так, в течение трех дней кандидаты должны продемонстрировать умение работать на сайте туроператора, оформить и обработать заказ условного клиента по подбору пакетного тура, разработать памятку туристического маршрута и непосредственно сам тур.

Участники чемпионата выполняют задания, соблюдая строгую дисциплину. Им даются четкие временные рамки, запрещается выходить из аудитории, посторонние также не имеют права отвлекать конкурсантов.

Оценивают работу участников эксперты в составе 12 человек, которые связаны со сферой туризма.

Так как компетенция «Специалист по туризму» не входит в состав базовых, она не включена в перечень компетенций на международном уровне чемпионата.

- До 45-го мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, у нас еще есть время. Мы надеемся, что с поддержкой Государственного комитета РТ по туризму данную компетенцию доведем до международных стандартов и ребята будут иметь возможность поучаствовать в общенациональном и международном чемпионатах, - рассказала главный эксперт конкурсной площадки по компетенции «Специалист по туризму» регионального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы» Татьяна Клименко.