Первое в текущем году заседание республиканского организационного комитета «Россия-2018» по подготовке к проведению в Казани матчей Кубка конфедераций 2017 года провел в понедельник, 30 января, Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание состоялось в Доме Правительства Республики Татарстан. В нем принял участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

Как отметил Рустам Минниханов, «мы выходим на финишную прямую в подготовке матчей Кубка конфедераций 2017 года в Казани». Он также напомнил, что на прошлой неделе был подписан указ об изменениях в составе республиканского оргкомитета и положении о его деятельности.

На заседании был рассмотрен комплексный план мероприятий республиканского оргкомитета по обеспечению проведения предстоящих матчей в Казани.

Рустам Минниханов, в частности, подчеркнул, что подготовка спортивных объектов ведется в соответствии с региональной программой. По ряду объектов работы уже завершены. На стадионе «Казань-арена» начаты работы по строительству временной инфраструктуры.

«На нынешнем этапе нам необходимо уделить особое внимание степени готовности всех республиканских и городских служб, задействованных при подготовке и проведении матчей Кубка конфедераций в Казани, - сказал Рустам Минниханов. - Уже сегодня мы должны иметь представление о том, насколько город готов к наплыву туристов, как будет производиться управление соревнованиями. В целом процесс подготовки ведется в тесном взаимодействии и при поддержке Министерства спорта России и оргкомитета «Россия-2018».

В ходе заседания с докладами выступили министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров и другие.

Владимир Леонов, в частности, напомнил, что в Казани в рамках Кубка конфедераций 2017 года будут сыграны четыре матча, в том числе полуфинал. По его словам, уже сегодня отмечен высокий интерес болельщиков и к этим матчам, и к городу Казани. «Мы ожидаем большой наплыв болельщиков», - сказал министр по делам молодежи и спорту РТ.

По словам Владимира Леонова, необходимо обеспечить меры по безопасности в целом, а также вблизи отелей, где будут проживать болельщики и футбольные фанаты.