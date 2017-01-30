Охота верно служит людям как средство выживания в течение всей истории человечества. Более того, охота стала главным источником пропитания многих народов на протяжении тысячелетий. И даже тонны уже готового мяса на продажу и на любой вкус в супермаркетах так и не смогли убить этот самый древний и могучий инстинкт человека.

Почему? Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал председатель региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов Республики Татарстан» Ильхам Садыков.

- Ильхам Мухаметович, в следующем году исполняется 150 лет с момента образования общества охотников в нашем крае. Чем сейчас привлекает людей этот вид промысла?

- У мужчины не так уж много дел в жизни, которыми он может заняться с удовольствием. Машина? Дача? Хорошая компания, где выпьешь чарку водочки, да не одну? Женщины? Ну-у… А не лучше ли поехать с друзьями на природу, да куда-нибудь подальше? Во-первых, полезнее для здоровья. Ходишь по лесу, дышишь настоящим чистым воздухом - благодать! Во-вторых, наконец-то остаешься один на один с этим удивительно красивым и по-прежнему загадочным миром дикой природы. Вот он, настоящий мужской мир, где требуется проявить все свои лучшие качества, заложенные Создателем в нас, мужчинах. Охота - это выдержка, наблюдательность, смекалка и сила. Охота - это закрытый мужской клуб, где, отключившись от суеты, можно посидеть с друзьями у костра, поделиться своими рассказами и посмеяться от души над охотничьими байками.

- Каков он, охотник наших дней?

- Это мужчина 30 - 40 лет и старше, отслуживший в армии, состоявшийся в жизни и успешный. Среди охотников много руководителей разных уровней. Зачастую у многих из них отцы были охотниками. Они брали детей с собой и терпеливо учили их этому древнему мужскому искусству.

- Есть ли у нас в Татарстане охотники-женщины?

- Да, их шесть-семь человек. В основном это женщины из стрелкового спорта, биатлона, мастера спорта по стрельбе. Либо женщины, у которых отцы тоже были охотниками и приучили их к этому сызмальства. Третий вариант, более редкий - это когда муж - охотник. Сходив с ним один раз на охоту, супруга сама становится ярой поклонницей этого хобби, разряжая занудную домашнюю нагрузку адреналином охотничьего азарта. В Москве таких женщин больше, у них даже есть отдельные от мужчин женские охотобщества.

На охоту ходят не за мясом

- В прежние времена главной задачей охоты была добыча мяса. Сейчас этот продукт можно купить в ближайшем магазине. Зачем плутать часами по лесу?

- Мясо - это сейчас далеко не главное. Кстати, когда идешь на охоту, на всякий случай все равно берешь продукты из дома. Но вот когда ты подстрелил утку, сам на костре ее приготовил с дымком и угостил товарищей, это говорит о том, что ты - хороший охотник, тебе - респект и уважение среди товарищей в крепкой мужской компании. Мы ведь не за мясом на охоту ходим, а для того, чтобы не утерять те навыки, которые имели наши отцы, деды. Мы знаем, как не заблудиться в лесу, можем переночевать просто под елью.

А если подсчитать по деньгам, сейчас, чтобы стать охотником, нужна сумма как минимум от 50 до 100 тысяч рублей. За эти деньги, условно говоря, можно купить пару коров, быть с мясом очень долго и кормить им всю свою семью. Но добытая маленькая дикая утка так дорога! Хотя мяса-то там всего ничего. Особенно после того, когда удалишь из добычи дробинки, кровь, веса-то наберется грамульки. Так что, конечно, не в мясе тут дело.

- О жалости к зверю надо забыть?

- Во время поединка с человеком у зверя обязательно должен быть шанс. Кто кого обхитрит? Ты не должен сидеть в удобном кресле и через мощную оптику смотреть на зверя. Ценится, если ты своими ножками по следам зверя прошел, следы распутал, зверя нашел, подошел на верный выстрел - это 20 - 30 метров. Добыл зверя чисто, без подранка, чтобы зверь не убежал раненый и у него лишних мучений не было. Вот это охота!

- На какого зверя интереснее всего охотиться?

- Сейчас стало модным ходить на крупных животных: на лося, кабана, медведя. Но среди опытных охотников традиционно больше всего ценится охота на вальдшнепа. Ценится охота на зайца по первому снегу. Но самое серьезное с точки зрения охотника - это охота на гуся весной. Потому что гусь высоко летит, далеко видит. Значит, нужно хорошо маскироваться, знать его повадки и привычки. Более опытным считается тот охотник, который умеет охотиться на гуся. А не тот «охотник», который медведя или лося с вышки завалил. Привез егерь такого «спеца» с ружьем, в нужное место посадил, привод зверя сделали. Медведь пришел - выстрел почти в упор. И готово - попал. Эко дело! Так любого человека можно привезти, посадить, показать, куда стрельнуть, дать дорогое точное оружие, он и пальнет. И совсем другое дело, когда ты сам поехал, выбрал и определил место, выкопал ямы-схроны, манки сделал, чучела выставил. Все, сидим, ждем, маним, маним гуся.

Ведь гусь, если заметит какие-то незначительные изменения рельефа, даже подлетать не будет. А за 100 метров ты его не добудешь - просто не достанешь.

Или возьмем вальдшнепа - название красивое, импортное, хотя на самом деле это наш обычный лесной кулик. Сложность охоты на него в том, что весной он лишь минут 15 - 20 перед восходом и заходом солнца летает. У нас в Татарстане есть охотники, которым уже по 70 - 80 лет, и 40 - 50 лет из них они состоят в Обществе охотников РТ. Так вот, они весной только на вальдшнепа и ходят. Это традиционно считается благородной охотой.

Вспомним автора сборника рассказов «Записки охотника» - писателя Тургенева, других известных людей, которые с огромным удовольствием ходили именно на вальдшнепа. Это такая спокойная спортивная охота, которая под силу только большим профи. Поэтому, когда в компании знающих людей такой охотник говорит с гордостью: «А я в этом году добыл пять вальдшнепов», ответом ему будут уважительные возгласы товарищей: «О-о-о, ну, ты, брат, крут!» Ту же самую оценку и уважение получит и добывший в сезон шесть-семь гусей.

Вот, например, мы с товарищами на открытие зимней охоты по первому снегу ездили на зайца. На четверых добыли трех зайцев и гуся. Это было очень удачное открытие сезона. Гусь, скорее всего, из подранков попался, не смог вместе со стаей улететь на юга, как обычно происходит в это время. Всем досталось по дичи - каждый смог что-то домой принести. Правда, наши жены это не кушают. Мы сами готовим и сами угощаем.

- Так запах у дикого зверя, наверное, специфический, поэтому и не кушают?

- Для приготовления мяса дикого животного есть очень вкусные специи. Хороший охотник - это и хороший повар. Даже если не хочешь учиться вкусно готовить, поневоле станешь мастером. В мужской компании с этим не забалуешь. На охоте каждый по очереди готовит. Все идут на добычу зверя или птицы, а тебя в этот раз оставляют на кухне. Если плохо приготовишь, ох и будут товарищи потом смеяться над тобой всю твою охотничью жизнь, вспоминать у костерка, что ты там такого к их приходу тогда накашеварил.

Какой зверь самый хитрый?

- Все звери хитрые. Нет зверей глупых. Это только в сказках говорят так. Конечно, например, и среди кабанов есть более умные, а есть и не очень. Но не зря же есть выражение «стреляный воробей». А ведь это означает еще и то, что у зверя были умные родители. Детеныша у глупых родителей охотники, будь то звери или люди, добыли и съели. А умные родители своего птенца смогли так спрятать, что он выжил и стал потом тем самым «стреляным воробьем». Эти черты, нужные повадки передаются потом по наследству. Так происходит естественный отбор.



- Кстати, охота на кабана остается самой популярной в Татарстане?

- Кабан - это основной вид копытных в нашей республике, на которого дается разрешение на добычу. Приплод у него большой - до 10 - 12 поросят в один помет. Молодая кабаниха уже на второй-третий год начинает пороситься. Для сравнения: самка лося может дать потомство лишь на четвертом-пятом году жизни, это один - два лосенка. А кабан - животное очень пластичное, он быстро размножается, требования к пище у него попроще, он практически всеяден, все подбирает, что мало-мальски годится в пищу. Но и ущерб от него в природе большой. Кладка птичьих яиц попадется - всю съест, из-за кабана в Татарстане птицы становится меньше, например, перепелов. Попадется кабану зайчонок - и его съест. А уж если совсем сильно начинает размножаться, то все, берегись, сельхозугодья, большой ущерб полям будет. Бывает, летом кабаны у нас целые поля выедают.

- Символ России медведь в последнее время стал больше напоминать о себе в Татарстане. Значит, опасность для человека в лесу усиливается?

- Медведь занесен в Красную книгу Республики Татарстан, охота на него запрещена. Благодаря этим мерам количество михал потапычей в нашей республике увеличилось за последние годы. Особенно в некоторых районах, таких как Мамадышский, Арский, то есть в тех районах, которые ближе к Удмуртии, Марий Эл, Кировской области. В этих республиках лесов намного больше - лесные площади значительные, а населения меньше, чем у нас. Вот медведь там и распространился, а теперь перемещается и в наши края. Причем если раньше он был проходящим, то теперь в Татарстане с удовольствием осваивается и стал оседлым, егеря отмечают возросшее число берлог - признак его постоянного местожительства. Запрет на отстрел медведей действует уже на протяжении полувека, за это время некоторые из этих животных совсем потеряли страх перед человеком. Они стали появляться возле населенных пунктов - отмечены случаи появления медведей уже и в Пестречинском, Рыбно-Слободском районах, их замечают даже близ Казани - в Лаишевском районе. Задирают коров, овец, разоряют улья, в лесу съедают лосят и кабанят. Зафиксированы случаи нападения на грибников. Есть опасения, что летом нешуганый, нестреляный медведь может наделать много бед, недалеко и до трагедии. Поэтому для регулирования численности медведей в Татарстане Общество охотников РТ предлагает, пусть и в ограниченном виде, открыть охоту на него.

Добывай, сколько сможешь съесть

- А для Красной книги-то останется ли тогда экземпляров нашего мишки?

- Смотрите, здесь такой расчет. Например, при охоте на лосей дается разрешение на отстрел не более 5 - 7 процентов от общего поголовья. Таким образом, ограничение на охоту с учетом формулы приплода: 100 лосей - 25 - 30 лосят, поголовье лосей в Татарстане не только сохраняется, но и увеличивается. Возьмем для примера Азнакаевский район. По количеству следов егеря определили количество популяции лосей здесь - 106 голов, исходя из этого, дали разрешение на отстрел 6 взрослых животных. А если лося становится меньше, то на пару лет охоту на него закрывают и ждут приплода, достаточного для увеличения популяции.

- В XIX веке охота считалась занятием благородным, воспетым известными писателями, его знатоками и почитателями. Сейчас орудия охоты так усовершенствовались, что некоторые называют охоту убийством животных без оставления им шансов выжить. Как вы относитесь к этому мнению?

- Настоящий охотник века XXI ничем не отличается от охотника XIX века. Если мы исключим квадроциклы, автомобили и снегоходы, процесс охоты происходит точно так же. Если раньше на лошадях отправлялись на охоту, сейчас на снегоходе перемещаешься с места на место. Согласно законодательству охота с транспортных средств запрещена. Но ты же пешком от Казани до Актаныша, например, не дойдешь. Поэтому до места охоты перемещаться на транспортном средстве разрешается. Доехал, ружье расчехлил, пожалуйста, дальше пешочком. Ищи следы, выслеживай добычу. Все то же самое, как и в веке каменном, а не то что в XIX.

- Но оружие-то постоянно усовершенствуется. Сейчас пожалуйста - хочешь с оптическим прицелом, хочешь с прибором ночного видения, были бы деньги. Какое оружие пользуется наибольшей популярностью?

- Нет, пожалуй, в нашей стране ни одного охотника, который бы не слышал о легендарных охотничьих ружьях немецкой фирмы «Зауэр и сыновья». Эта компания по производству ружей основана еще в 1751 году (!) в г. Зуль, Германия.

Берешь его в руки и сразу чувствуешь: вот это работа, штучный товар! В разы лучше и качественнее, чем, например, турецкая штамповка, стреляет намного кучнее. Ну, разумеется, и стоит дороже. Причем, чем оно старше, тем дороже. Так, например, ценятся ружья, произведенные в 1930 - 1940 годах. Но, кстати, если предстоит бюджетная покупка, наши российские ружья Ижевского завода тоже очень достойного качества. В числе популярных по соотношению цена - качество бельгийские ружья.

- Какое оружие самое ходовое?

- Молодежь предпочитает модные 5 - 6-зарядные ружья. У нас, у старшего поколения, было традицией начинать с одностволки, двустволки - будь то «горизонталка» или «вертикалка». Потом в 80-е годы появились многозарядные ружья - зарядил патроны и айда, 6 раз подряд - ба-бах, ба-бах, ба-бах! А когда у тебя в одностволке всего один патрон, ты прежде думаешь, надо стрелять или еще подождать. Ведь выстрел - это венец твоей охоты. Зачем тебе подранок? Выстрелил в утку, упала она в камыши, а ты ее и достать не сможешь, если у тебя нет болотников или плавать не умеешь, так и сгниет она там. Зачем стрелять было, если ты ее съесть не сможешь? Лучше подождать другую утку или твоя более удобно развернется под выстрел, подлетит ближе и упадет потом в чистом месте, где ты сможешь ее достать. Настоящий охотник неукоснительно соблюдает принцип наших дедов: «Добывай, сколько сможешь съесть». Охота - не уничтожение, природа, ее животный и растительный мир обязательно должны остаться нашим детям и внукам. Так нам завещали наши предки, наши деды и прадеды, охотники, которые всегда знали: они и окружающий мир - это одно целое.

...Об этом замечательно рассказал великий русский писатель Иван Тургенев:

«А летнее июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст - вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи, воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи, вдали стеной стоит дубовый лес, и блестит и алеет солнце. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами! Неизъяснимая тишина западает в душу, да и кругом так дремотно и тихо. Беляк вдруг выскочит, и собака с звонким лаем помчится вслед...»