Гражданка З. взяла кредит в банке, но из-за нерегулярных выплат у нее образовался долг свыше полумиллиона рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в 2015 году. Судебные приставы Московского районного отдела г.Казани установили, что личный автомобиль неплательщицы находится в залоге у банка.

Девушка обещала приставам, что примет все необходимые меры по оплате задолженности. Несмотря на это, оплаты так и не последовало. Тогда сотрудники Службы приняли решение об аресте авто. На процедуру ареста и изъятия машины был вызван представитель взыскателя. «Ладу Калину» передали на ответственное хранение банку.

Теперь у гражданки З. есть 10 дней на то, чтобы вернуть «Ладу», в противном случае легковушка будет реализована, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан.