Проект Роструда по развитию Общероссийской базы вакансий «Работа в России» стал лауреатом конкурса «Проект года 2016» в специальной номинации «Лучший социально значимый проект».

Конкурс «Проект года» организован официальным сообществом ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза Директоров ИТ России и проводится с 2012 года, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.

В этом году было заявлено 209 проектов, 155 из которых представлены в различных номинациях. Как отметили организаторы, ключевая особенность конкурса «Проект года» состоит в том, что достижения номинантов оценивают непосредственно сами ИТ-директора путем онлайн голосования. При этом методика оценки проектов была специально выработана и утверждена отраслевыми экспертами и ИТ-сообществом.

Сами участники голосования отметили важность и своевременность создания такого портала, а также то, что представленный проект Роструда «Работа в России» является один из немногих госпроектов, имеющий именно социальную направленность, представляющий возможность использования его всем гражданам страны, в том числе наименее конкурентоспособным категориям. Так, например, на портале создан специальный раздел для поиска вакансий инвалидам, в котором представлено свыше 63,5 тысяч актуальных предложений о трудоустройстве для данной категории граждан.

«Несомненно, портал и дальше будет развиваться, будут появляться новые сервисы, возможности для соискателей. Число пользователей будет расти, а значит, увеличится число вакансий и резюме, размещенных на портале. Уже сейчас можно ознакомиться с уровнем цен, зарплат во всех регионах нашей страны, узнать, где и какие реализуются инвестиционные проекты, проверить проект предлагаемого трудового договора на его соответствие трудовому законодательству и многое другое», отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.