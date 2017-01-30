Действующие карты банка обслуживаются в штатном режиме.

«Тимер банк» возобновил обслуживание своих банковских карт, сообщает пресс-служба банка. Обслуживание банковских карт осуществляется в штатном режиме. Можно оплачивать покупки, в том числе в интернете, а также снимать деньги в офисах «Тимер Банка», сообщает пресс-служба организации. Банк принес свои извинения клиентам за оказанные неудобства.

Напомним, что карты организации обслуживал процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 16 декабря «Тимер Банк» был вынужден приостановить обслуживание своих карт.