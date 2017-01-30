В ночь с 1 на 2 февраля в РТ усилится ветер до 15–17 м/с.
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ предупреждает о резком ухудшении видимости и метели на всей территории РТ. Сегодня вечером прогнозируется метель. Скорость ветра будет достигать 17м/c.
В конце этой недели в РТ вновь ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до -20°C. На дорогах сохранится гололедица. Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах.
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