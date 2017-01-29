Рустам Минниханов дал понять, что Татарстан, в частности Казань, готова проводить любые соревнования.
«У Татарстана достойная команда, которая способна решать любые задачи. Может ли Казань провести Олимпийские игры? Да легко, нет вопросов!», - сказал Рустам Минниханов на итоговой коллегии министерства по делам молодежи и спорту РТ.
Напомним, что ранее говорилось о возможном проведении в Казани летней Олимпиады-2028. Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что Татарстан считается одним из наиболее подготовленных городов для проведения летней Олимпиады.
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