С 1 по 3 февраля в республике пройдет региональный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы».

Одной из площадок чемпионата стал колледж Казанского инновационного университета им. Тимерясова, где 14 участников из 7 учебных заведений республики сразились в компетенции «Специалист по туризму».

Так, в течение трех дней кандидаты должны продемонстрировать умение работать на сайте туроператора, оформить и обработать заказ условного клиента по подбору пакетного тура, разработать памятку и туристический маршрут, а также непосредственно сам тур.

Оценивают работу участников эксперты в составе 12 человек, которые связаны со сферой туризма.