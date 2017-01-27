Хоккеисты «Ак Барса» и «Нефтехимика» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в Нижнекамске устроили настоящий голевой фейерверк.

Причем забойщиками в этом матче выступали хозяева, забросившие в ворота Гарипова и Галимова (поочередно) аж восемь шайб. Казанцы скромно забили лишь две шайбы – 8:2. Насколько это поможет «Нефтехимику» в борьбе за выход в плей-офф, и как отнесутся к этому факту болельщики «Ак Барса» - покажет время. А вот что доподлинно ясно: никогда и никому в чемпионатах КХЛ с таким счетом «Ак Барс» не проигрывал.