В Альметьевске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился должник по алиментам.



40-летний мужчина ранее уже был ограничен судебными приставами в праве управления транспортным средством за долги по алиментам, но продолжал разъезжать на своем автомобиле. Неплательщика предупредили, что ему грозит административный арест сроком от 10 до 12 суток по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

В декабре прошлого года мужчина выплатил своему несовершеннолетнему ребенку всего около 3 тысяч рублей, а общая задолженность составила 40 тысяч. Опасаясь ареста, гражданин в течение дня собрал необходимую сумму и погасил долг. Ограничение на право управления автомобилем было снято, исполнительное производство окончено фактом оплаты.

На прошлой неделе в Альметьевский отдел судебных приставов явился еще один неплательщик алиментов - 32-летний гражданин, который почти полгода не платил алименты. Узнав, что в отношении него приставы собираются составлять протокол за неуплату средств на содержание ребенка, мужчина принял все меры по оплате задолженности в 55 тыс. рублей. Исполнительное производство окончено фактом оплаты, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.