Сегодня первый день февраля. До весны остается 28 дней, но о ее скором наступлении пока мало что говорит. О приметах, связанных с самым коротким месяцем зимы, и прогнозах на февраль рассказывает наш постоянный эксперт - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



По погодным характеристикам февраль весьма близок к коренному зимнему месяцу январю - не зря его прозвали лютень и снежень. Особенно суровы ночные морозы февраля, а выпадающие в течение месяца так называемые вторые снега пополнят весной реки и запасы почвенно-грунтовых вод. Зимние снегопады особенно радуют земледельцев: издревле известно, что они являются гарантом будущего хорошего урожая.

Для февраля характерны особо сильные метели и поземки с резким порывистым ветром. В народном погодоведении указывается: «У февраля два друга - метель да вьюга». У нас в Казани и по районам Татарстана метели исстари называют буранами, они основательно заметают дороги и сильно ухудшают видимость, так что попавшим в буран путникам не позавидуешь.

И все-таки ближе к концу февраля лиходейка-зима начинает сдавать позиции. В связи с увеличением притока солнечной радиации к Земле долгота дня в течение февраля увеличивается на целых два часа. И хоть морозы еще вполне могут быть крепкими, на солнце воздух частенько прогревается до оттепели, которая и начинает «сшибать рог зиме». Не зря называли февраль еще и меженью: так очевидно проявляется календарная межа между зимой и весной. Закат зимы примечателен «февральскими окнами». Снежные сугробы лежат еще не тронутые теплом, но небо уже весеннее, нежно-василькового цвета. И часто даже после крутых власьевских морозов на солнце может зазвенеть капель и отчетливо веет весной. Так постепенно февраль выдувает зиму...

В многолетнем режиме, по данным метеостанции Казань-опорная, среднемесячная температура февраля составляет 11,6 гр. мороза, что на 1,5 гр. теплее, чем в январе. Месячное количество выпадающего снега составляет 28 миллиметров.

Предварительный прогноз Гидрометцентра на нынешний февраль передает его особенности и неустойчивый характер. Предполагаемая средняя температура месяца и ожидаемое количество осадков в основном будут соответствовать норме.

Погода конца января в Казани и пригородах формировалась арктическим атмосферным затоком со значительным понижением температуры воздуха в ночные часы до 25 - 27 градусов. В начале февраля благодаря выносу атлантического тепла сильные морозы начинают постепенно отступать. В первой пятидневке ожидается натекание облачности, небольшой снег, температура с большими колебаниями: ночью от 20 до 10 гр. мороза, днем от 10 до 5 гр. мороза. Во второй пятидневке морозы снова окрепнут, ненадолго будет выглядывать из-за облаков солнце, временами ожидается снег, местами метель. Во второй декаде пройдет небольшой снег, слабая метель и ослабление морозов до минус 1 - 6 градусов. В начале третьей десятидневки небольшие осадки, днем не исключена оттепель, на дорогах гололедица. К середине третьей декады антициклон на короткое время принесет морозы с ночными температурами местами до 15 - 20, днем до 5 - 10 гр., погода ожидается без существенных осадков. В последние дни месяца южный циклон принесет потепление, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, температура ночью и днем от 2 гр. мороза до 3 гр. тепла, на дорогах будет очень скользко.

Для сравнения напомним, что прошлогодний февраль, по данным Гидрометцентра Татарстана, был очень теплым и влажным. В целом февраль 2016 года занимает вторую строку среди самых теплых лет. Средняя температура воздуха в прошлом феврале на метеостанциях Татарстана составила 3 - 5 гр. мороза, что на 8 - 9 выше климатической нормы. Осадков выпало тогда от 26 до 60 мм, что местами вдвое превысило месячную норму. Агрометеорологи отметили, высокий снежный покров и аномально теплая погода с оттепелями способствовали повышенному расходу питательных веществ в тканях растений зимующих культур и привели к их истощению.

В 2011 году с 21 по 28 февраля, наоборот, длительно отмечалась очень холодная погода. По Казани были побиты рекорды указанных дней по минимальной температуре.

Приводим и абсолютные рекорды февраля по дням из климатических летописей Казани за 146 лет наблюдений. Самая высокая температура в феврале по Казани зафиксирована в 2015 году 25 февраля - 5,5 гр. тепла, а холоднее всего было в 1930 году 12 февраля - 39,9 гр. мороза.