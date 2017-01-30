В Казани расследуется уголовное дело по факту неправомерного завладения госномером автомобиля.



26 января в отдел полиции «Савиново» УМВД России по г. Казани обратилась владелица автомобиля, зарегистрированного в Республике Казахстан. Она сообщила, что неизвестные украли с ее машины регистрационные номера и оставили на лобовом стекле записку с номером телефона.

43-летняя женщина созвонилась по этому номеру со злоумышленниками, которые за возврат государственных регистрационных знаков потребовали три тысячи рублей. О случившемся потерпевшая сразу же сообщила в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое жителей Молдавии в возрасте 34 лет. За совершение аналогичных преступлений они были задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Чувашия 28 января.

Для проведения необходимых следственных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства», оперативники выехали в Чебоксары. При проведении допроса задержанные свою вину полностью признали и указали на место хранения похищенных номеров. Подозреваемые заключены под стражу.

Полицейскими проверяется их причастность к другим схожим преступлениям, совершенным на территории города, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.