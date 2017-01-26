Из процесса диспансеризации здоровья граждан исключается ряд важных обследований, обращают внимание эксперты фонда независимого мониторинга «Здоровье», проанализировавшие новый проект приказа Минздрава РФ об утверждении порядка диспансеризации.



В фонде подчеркнули, что удаленные из перечня основные клинические обследования, среди которых анализы крови и мочи, необходимы для своевременной диагностики опасных заболеваний. Общественники направят обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой учесть мнение экспертов фонда «Здоровье» о сохранении перечня клинических обследований, сообщает пресс-служба ОНФ.

Текст приказа доступен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru до 2 февраля. Вступить в силу документ должен с 2018 года. По мнению экспертов фонда, предусмотренное авторами приказа уменьшение перечня обязательных обследований в процессе проведения диспансеризации может только ухудшить текущее состояние профилактической работы в отечественном здравоохранении и усугубить проблему позднего выявления опасных заболеваний среди россиян.

«Прошло около двух лет с тех пор, как министерство в предыдущий раз пересматривало перечень обследований при диспансеризации. Но предыдущие изменения были направлены на расширение перечня, а сегодня все происходит наоборот. Не исключено, что сейчас министерство просто пытается сэкономить бюджетные средства на профилактической работе, а это может негативно отразиться на выявлении заболеваний у граждан», - заявил член Центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Согласно проекту документа минздрава из первого этапа диспансеризации, на котором обнаруживаются риски того или иного заболевания, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови и некоторые другие важные исследования. Кровь, например, теперь будут проверять только на холестерин и глюкозу с помощью экспресс-метода.

«Как можно, отказавшись от анализов мочи и крови, выявить ранние признаки нарушений функций почек, печени, поджелудочной железы и так далее? Повышение уровня лейкоцитов в моче зачастую является единственным признаком туберкулеза мочеполовой системы на ранних стадиях, когда никаких других признаков нет. Исключая эти исследования, мы лишаем себя возможности своевременной диагностики опасных заболеваний. Не видя результатов лабораторных исследований, врач-специалист может выявить заболевание лишь на поздней стадии, когда его уже трудно или невозможно лечить, - рассказал эксперт. - Мы направим обращение в минздрав с просьбой учесть мнение экспертов фонда и сохранить перечень обязательных обследований в процессе диспансеризации в исходном виде».

В середине января этого года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что Минздрав РФ планирует сделать диспансеризацию более индивидуализированной, благодаря чему программа медицинского обследования будет различаться не только в зависимости от пола и возраста пациента, но и от особенностей его здоровья.

«Индивидуальный подход - всегда звучит привлекательно. Но пока неясно, как он будет реализован на практике и повысит ли эффективность диспансеризации населения. К сожалению, пока результаты профилактической работы оставляют желать лучшего. По данным Росстата, в 2014 году из числа заболевших впервые на диспансеризации было выявлено лишь 6% (на селе - 3%), а это ничтожно мало. В 2015 году ситуация стала еще хуже, и этот показатель сократился до 4%», - пояснил Эдуард Гаврилов.

Он подчеркнул, что, каким бы ни был целевой показатель, важно обеспечить проведение диспансеризации на деле, а не на бумаге. Эксперт напомнил про недавние скандалы с приписками, которые россияне обнаружили в своих «личных кабинетах пациента», когда они узнали, что они якобы проходили профилактические осмотры.

«Наши опросы врачей также подтверждают, что в большинстве медицинских организаций диспансеризация проводится формально, ради отчетности и получения финансовых средств. К сожалению, приходится констатировать, что российское здравоохранение переходит от модели сохранения и укрепления здоровья граждан к модели индивидуального лечения преимущественно запущенных хронических заболеваний на платной основе», - заключил директор фонда «Здоровье».